ISPADANJE ZUBA, PADANJE, VARANJE PARTNERA: Ove 3 stvari ljudi najčešće sanjaju, a evo šta to znači!

Nakon što se probudite, postoji velika šansa da ćete se setiti sna koji ste imali – bilo da je san zaista bio čudan i zanimljiv ili ne. A stručnjaci su otkrili šta ljudi najčešće sanjaju i šta to zaista znači.

Ispostavilo se da ljudi mogu da imaju između tri do sedam snova po noći, međutim, vrlo je malo verovatno da će ih sve zapamtiti. A evo šta se najčešće sanja i šta taj san zaista znači.

Naime, snovi kojih se sećate verovatno imaju teme koje ste već iskusili, a postoji mnoštvo uobičajenih snova koje ljudi mogu da imaju, a stručnjaci su razotkrili šta bi oni mogli da znače.

Padanje

Da li ste ikada imali taj super čudan osećaj padanja u snu i buđenja? Ispostavilo se da niste sami jer su snovi ove prirode prilično česti.

Što se tiče toga šta bi to moglo da znači, stručnjak za spavanje dr Debora Li je rekla za MailOnline da ćete možda da sanjate da ćete pasti ako postoji bilo kakav strah od neuspeha, poput brige o neuspehu na poslu, gubitka novca, pada berze ili brige od neuspeha za posao“ i slilno.

Ako ste posebno pali sa velike visine, to bi mogao da bude pokazatelj da morate da donesete veliku odluku.

U međuvremenu, ako ste se probudili pre nego što ste u snu udarili o zemlju, doktorka kaže da to može da bude dobar znak jer simbolizuje da ste preduzeli akciju u trenutku i izbegli katastrofu.

Ispadanje zuba

Ovo je još jedan uobičajen san koji ljudi imaju i može da ima različita značenja. Jedan tipičan razlog je ako ste nedavno pretrpeli gubitak.

Tumač snova i analitičar Džejn Tereza ​​Anderson je rekla da uglavnom ljudi osećaju nepopravljiv gubitak zuba u ovim snovima.

- Sanjar može da oseća ili da upravlja osećajem gubitka u životu, ili ima zabrinutost zbog svog imidža – jer šta je osmeh sa zubima koji su ispali?

Varanje partnera

Hteli to da priznate ili ne, svi su imali ovaj san u nekom trenutku u životu.

Iako biste pretpostavili da to znači da bi vaša veza mogla da bude u nevolji, to nije uvek slučaj jer takođe može da signalizuje da nešto drugo u vašem životu nedostaje, kaže MailOnline.

A Lori Lovenberg, sertifikovani analitičar snova, sugeriše da je to označava osećaj krivice.

- Našla sam da je glavni razlog zbog kojeg varate u snovima taj što – duboko u sebi – imate krivicu ili zabrinutost zbog nečega što radite što vam oduzima vreme koje bi trebalo da uložite u vezu.

