Dijetetičar tvrdi: 3 najgore namirnice koje možete da pojedete, pune su šećera i soli!

U današnjem brzom tempu života, ishrana se često svodi na praktične namirnice

Međutim, stručnjaci za ishranu konstantno upozoravaju na tzv. ultra-prerađenu hranu – proizvode koji su siromašni esencijalnim hranljivim materijama, ali prenatrpani dodatim šećerima, natrijumom (solju) i nezdravim mastima.

Registrovani dijetetičar Luk Kori (Luke Corey) ističe da najgora stvar koju možemo pojesti jeste hrana koja ima visoku kalorijsku gustinu, a nisku nutritivnu vrednost. Takva hrana ne samo da doprinosi gojaznosti, već i povećava rizik od ozbiljnih hroničnih bolesti, uključujući srčana oboljenja i dijabetes.

U nastavku, analiziramo tri namirnice koje bi, prema mišljenju stručnjaka, trebalo konzumirati samo u izuzetno retkim prilikama

1. Zamrznuta Pica (Pizza)

Iako je neodoljivo praktična, zamrznuta pica je arhetip ultra-prerađene hrane

Zašto je problematična?

Visok sadržaj natrijuma (so): Jedna porcija (koja je često manja od cele pice) lako može preći polovinu preporučenog dnevnog unosa natrijuma. Prekomerni unos soli direktno je povezan s povišenim krvnim pritiskom (hipertenzijom).

Zasićene masti: Sir i mesne prerađevine (poput feferona) koje se koriste u zamrznutim picama često su bogate zasićenim mastima.

„Skriveni“ šećer: Proizvođači često dodaju šećer u testo i sos, kako bi poboljšali ukus i produžili rok trajanja.

Niska nutritivna vrednost: Uprkos velikoj količini kalorija, sadrži vrlo malo vlakana, vitamina i esencijalnih minerala.

Praktični Savet:

Ako ne možete da odolite pici, napravite je sami. Koristite integralno brašno za testo, tanko nanesite domaći paradajz sos (bez dodatog šećera) i koristite manju količinu visokokvalitetnog sira i svežeg povrća

2. Gazirana Pića (sokovi)

Gazirani napici predstavljaju klasičan primer „praznih kalorija“ – obezbeđuju energiju, ali bez ikakve hranljive koristi.

Zašto je problematična

Ogromna količina šećera: Prosečna limenka gaziranog soka sadrži sedam do deset kašičica dodanog šećera (fruktozni kukuruzni sirup). Ovakav „tečni šećer“ izuzetno brzo ulazi u krvotok, izazivajući nagli skok insulina.

Rizik od gojaznosti i dijabetesa Tipa 2: Lakoća s kojom se konzumiraju u velikim količinama (bez osećaja sitosti) doprinosi povećanju telesne težine i insulinskoj rezistenciji.

Kiselost: Visoka kiselost ovih pića (često zbog fosforne kiseline) može biti štetna za zubnu gleđ i dugoročno uticati na zdravlje kostiju

Praktični Savet:

Zamenite gazirane sokove vodom sa kriškama svežeg voća (limun, narandža, krastavac) ili nezaslađenim sparkling vodama. Čajevi (hladni ili topli) bez dodatog šećera su takođe odlična alternativa.

3. Mesne prerađevine (slanina, kobasice, delikatesni proizvodi)

Prerađeno meso, koje uključuje slaninu, kobasice, viršle i suhomesnate delikatese, predstavlja trostruki udarac za zdravlje

Zašto je problematična?

Veliki sadržaj natrijuma i zasićenih masti: Ovi proizvodi se proizvode tako da budu hiper-palatabilni (izuzetno ukusni) zahvaljujući visokim koncentracijama soli i masti.

Nitriti i nitrati: Koriste se kao konzervansi za produžavanje roka trajanja i održavanje boje. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) klasifikovala je prerađeno meso kao karcinogen klase 1, što znači da postoje ubedljivi dokazi o povezanosti sa povećanim rizikom od kolorektalnog karcinoma.

Prazne kalorije i aditivi: Pored zasićenih masti i soli, ove namirnice često sadrže i različite aditive, a istovremeno su lišene vlakana i drugih ključnih nutrijenata.

Praktični Savet

Ograničiti konzumaciju prerađenog mesa na minimum. Umesto toga, birajte nemasne komade svežeg mesa, pečenu piletinu, ćuretinu ili ribu. Za sendviče, koristite tunjevinu iz konzerve (ispranu od viška soli) ili tanko sečen pršut.

Važnost celokupnog obrasca ishrane

Dijetetičar Kori naglašava ključnu poruku: Nijedna hrana sama po sebi neće uništiti vaše zdravlje. Važan je celokupan obrazac ishrane.

Fokusirajte se na ravnotežu i raznolikost – na unos celovitih žitarica, svežeg voća i povrća, nemasnih proteina i zdravih masti.

Namirnice sa visokim sadržajem šećera i soli tretirajte kao povremenu poslasticu, a ne kao temelj svakodnevne ishrane.

Autor: D.Bošković