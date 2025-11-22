Najjeftiniji i najbrži doručak: Ove grčke lepinje se prave za 15 minuta i idu uz sve što poželite

Samo par sastojaka! Ove grčke lepinje se prave za 15 minuta i idealne su za doručak, večeru ili kao savršena užina.
Ne treba vam više od 15 minuta! Pripremite grčke lepinje sa jogurtom – najjeftiniji doručak koji je hrskav spolja, a mekan iznutra.
Uz samo nekoliko sastojaka, možete pripremiti izvanredan obrok uz ovaj recept. Ovaj način pripreme osigurava da testo ostane tanko i hrskavo.
Sastojci za grčke lepinje:
350 ml grčkog jogurta
300 g brašna
20 g putera
2 kašike maslinovog ulja
mala ravna kašika soli
1 prašak za pecivo
nekoliko listova sira
nekoliko listova šunke
Priprema:
1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.
2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.
3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.
4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.
Autor: D.Bošković