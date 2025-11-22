AKTUELNO

Najači seksualni nagon je kod žene tačno u ovim godinama – onda su spremne čak i za neobavezni seks.

U 30-im, ali i ranim 40-im godinama žene često otkrivaju novu stranu sopstvene seksualnosti. Mnogima od njih omiljena aktivnost postaje upravo zabava u krevetu.

Stručnjaci tu pojavu objašnjavaju otkucavanjem biološkog sata i željom da „iskoriste preostale godine za stvaranje potomaka“. Laički rečeno, kako žene stare, više vode ljubav. I to puno više.

U studiji objavljenoj u časopisu „Personality and Individual Differences“ učestvovalo je je 827 žena podeljenih u tri grupe. Kategorije su bile – visoka plodnost (18 do 26 godina), niska plodnost (27 do 45 godina) i u menopauzi (46 godina i više).

Na osnovu odgovora učesnica u internet anketi, istraživači su otkrili da žene koje imaju od 27 do 45 godina (one u kategoriji niske plodnosti) poseduju „pojačani seksualni nagon kao odgovor na smanjivanje plodnosti“ i da imaju „česte seksualne maštarije i aktivan seksualni život, pa su spremne na povremeni seks“.

