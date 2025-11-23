AKTUELNO

Lifestyle

Najukusniji dodatak za meso: Pravi se od krompira, na poseban način

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Za veoma kratko vreme napravite najukusniji dodatak za meso. Pravi se od krompira i na jednostavan ali poseban način.

Najukusniji dodatak za meso od krompira pravi se po ovom receptu, za samo nekoliko minuta. Najveća vrednost je što su svi sastojci ukusni i zdravi.

Isprobajte

Ukoliko nekada ne znate šta biste napravili kao dodatak za meso ili jednostavno želite da isprobate novu verziju jela sa krompirom, ovaj recept je prava stvar za vas.

Najveća prednost jeste što su sastojci ukusni i zdravi, a sve se pravi za samo nekoliko minuta.

Potrebno je:

500 gr krompira

1 šargarepa

2 struka mladog luka

3 kašike rendanog kačkavalja

3 kašike kockica feta sira

3 čena izdrobljenog belog luka

1/2 kašičice mlevene slate paprike

1 jaje

mala kockica maslaca

peršunov list

mleveni biber

so

Za paniranje:

2 jaja

malo prezli

ulje

Priprema:

Skuvati krompir u ljusci, ljusku skinuti, pa ispasirati krompir. Dodati kockicu maslaca, da se istopi u krompiru.


Potom i jedno jaje, a zatim i 3 čena izdrobljenog/iseckanog belog luka i sve sjediniti mikserom. Dodajte bibera i slatku papriku, ponovo izmiksati, dodati i so, pa opet izmiksati.

Staviti mladi luk, 3 kašike rendanog kačkavalja, veću kocku feta sira, kuvanu šargarepu i peršunov list.

Ostaviti malo u zamrzivaču, pa vaditi kašičicom, valjati u prezle, pa u jaja i pržiti.

Autor: D.Bošković

#Meso

#dodatak

#krompir

POVEZANE VESTI

Lifestyle

DOMAĆE KUGLICE OD KROMPIRA: Krckave, zlatne i potpuno neodoljive, napravite ih kada želite da počastite celu porodicu!

Lifestyle

Decenijama pogrešno kuvate smrznuti grašak: Biće ukusniji i odmah gotov, ako uradite ovo

Lifestyle

Sočno dinstano meso na bakin način koje je najbolje servirati uz krompir

Lifestyle

DA BUDE UVEK SOČNO: Samo ovako se pravilno dinsta meso za gulaš ili paprikaš

Lifestyle

IDEJA ZA RUČAK - BELO MESO U AROMATIČNOM SOSU: Krčka se manje od pola sata, a tajna je u začinima i povrću (VIDEO)

Dom, Lepota i Moda

Kora od krompira je pravo blago: Nećete je bacati kad saznate čemu sve služi