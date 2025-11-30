AKTUELNO

Lifestyle

Pred smrt se po pravilu pojavljuje ovaj san: Jedno istraživanje je otkrilo ovu šokantnu stvar

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Pred smrt se po pravilu pojavljuje ovaj san – jedno istraživanje je otkrilo ovu šokantnu stvar.


Iako su se oduvek širile priče o snovima koji predskazuju smrt, tek pre deset godina prva naučna studija je bacila svetlo na ovaj fenomen. Tim američkih naučnika s Koledža „Canisius“ u Njujorku sproveo je 2014. istraživanje nad 66 pacijenata na palijativnom odeljenju, otkrivajući nešto iznenađujuće, prenosi blic.rs

Devet od 10 ispitanika je prijavilo da su doživeli „vizije“ barem jednom dnevno, najčešće kroz san, susrećući se s preminulim voljenima koji su im pružali utehu. Čini se da su ovi snovi bili vrlo stvarni i živopisni. Gotovo kao da su i bili deo njihove svakodnevice.

Najintrigantnije je to što su „proročki“ snovi, kako su ih nazvali istraživači, postajali sve češći što se smrt bližila. Oni su često počinjali osam do 11 nedelja pre kraja života. Pri svemu tome, postajući još intenzivniji što je smrt bila bliža. Ova otkrića mogu pružiti utehu i razumevanje za one koji prolaze kroz ovaj težak period.

Autor: D.Bošković

#Smrt

#vizije

#Životinja

