Oprostiće, ali nikada neće dati drugu šansu! Oni su najveća zlopamtila zodijaka

Oprost im nije jača strana jer Device su, tvrde astrolozi, kao slonovi, nikada ne zaboravljaju i stalno će vas podsećati na nešto loše

Oprostiće, ali će uvek znati da ste ih nekada povredili ili naneli im bol jer pamte apsolutno sve!

Za ovaj znak kažu da su sitničavi, kao da izvuku sav život iz okoline, a navodno su najčešće to ljudi rođeni u znaku Device.

Device su proglašene najvećim zlopamtilima i sitničavim ljudima.

Nihova sitničavost i stavljanje svakog na “njihovo mesto” obično kod osoba koje ih okružuju izaziva želju da pobegnu na drugi kraj sveta i nikad se ne vrate u njihovu blizinu.

Device su, tvrde astrolozi, kao slonovi, nikada ne zaboravljaju! Nije im nimalo neugodno da vas stalno iznova podsećaju na trenutak kad ste im učinili nešto loše, makar se to dogodilo i u prošlom veku. Oprost da, zaborav ne.

Autor: D.Bošković