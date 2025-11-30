AKTUELNO

Lifestyle

Oprostiće, ali nikada neće dati drugu šansu! Oni su najveća zlopamtila zodijaka

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com/geralt ||

Oprost im nije jača strana jer Device su, tvrde astrolozi, kao slonovi, nikada ne zaboravljaju i stalno će vas podsećati na nešto loše

Oprostiće, ali će uvek znati da ste ih nekada povredili ili naneli im bol jer pamte apsolutno sve!

Za ovaj znak kažu da su sitničavi, kao da izvuku sav život iz okoline, a navodno su najčešće to ljudi rođeni u znaku Device.

Device su proglašene najvećim zlopamtilima i sitničavim ljudima.

Nihova sitničavost i stavljanje svakog na “njihovo mesto” obično kod osoba koje ih okružuju izaziva želju da pobegnu na drugi kraj sveta i nikad se ne vrate u njihovu blizinu.

Device su, tvrde astrolozi, kao slonovi, nikada ne zaboravljaju! Nije im nimalo neugodno da vas stalno iznova podsećaju na trenutak kad ste im učinili nešto loše, makar se to dogodilo i u prošlom veku. Oprost da, zaborav ne.

Autor: D.Bošković

#deevice

POVEZANE VESTI

Horoskop

Ovaj znak Zodijaka uvek pronađe način da izbegne finansijske probleme

Horoskop

Nemi heroji Zodijaka: Oni su uvek tu da pruže pomoć, a nikada je ne traže!

Lifestyle

Dobro je imati ih uz sebe: Osobe rođene u ovim znakovima nikada vas neće izneveriti

Lifestyle

Nevidljivi heroji Zodijaka: Oni su uvek tu da pruže pomoć, a nikada je ne traže

Zadruga

OSEĆAJ IH NIJE PREVARIO! Ova fantastična TROJKA uspela je da svojom intuicijom reši težak zadatak pred sobom! (VIDEO)

Lifestyle

Nemi heroji Zodijaka: Oni uvek pružaju pomoć, a nikada je ne traže!