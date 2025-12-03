Superdry otvara zimsku sezonu: funkcionalne ski jakne i urbani modeli za svaki dan

Superdry je predstavio novu zimsku kolekciju jakni u kojoj se prepliću tehnički detalji namenjeni ozbiljnim zimskim uslovima i estetika prilagođena gradskom ritmu. Kolekcija je podeljena u dva pravca, ski modeli za nju i njega, i gradske jakne koje nose prepoznatljiv Superdry balans sportskog i minimalističkog dizajna.

U ženskoj liniji najsnažnije odjekuje crna ski jakna, dizajnirana tako da kombinuje izolaciju, vodootpornost i praktične elemente bez robusnog izgleda koji često prati tehničku opremu. Za svakodnevne gradske uslove tu je slim-fit jakna u žutoj boji, koja spaja čist kroj i laganu konstrukciju, dok bež kaput predstavlja najodmereniju opciju, model koji se uklapa i uz urbani sportski stil i uz jednostavnije, klasične kombinacije.

Muška kolekcija ide sličnim smerom: dve ski jakne: maslinasto-zelena i crna varijanta pravljene za hladnoću, vlagu i planinske uslove, uz pažljivo odmeren vizuelni identitet koji funkciju ne pretvara u estetiku “opreme”. Nasuprot njima stoji crna zimska jakna za grad, jednostavan, praktičan model koji ne privlači pažnju formom, već time što se lako uklapa u svakodnevni tempo.

Zajednički imenilac kolekcije je diskretna Superdry estetika: dovoljno sportska da ima svrhu, dovoljno čista da ne izgleda kao tehnička oprema. Jakne su očigledno namenjene onima koji zimi žele komad koji radi posao, ali i dalje izgleda kao deo svakodnevnog stila, bilo da se radi o odlasku na planinu ili o hladnim gradskim prepodnevima.

Superdry kolekciju možete da pronađete u Superdry radnjama u Knez Mihailovoj i BEO Shopping Centru u Beogradu, i BIG Fashion u Novom Sadu, kao i u svim Fashion&Friends radnjama u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Kragujevcu, Čačku, Šapcu i Nišu, online i na mobilnoj aplikaciji.



Autor: D.Bošković