Privlače bedu i nesreću u dom: Ne držite ove stvari ispod kreveta, uništavaju san i sreću

Većina nas prostor ispod kreveta koristi privremeno skrovište za stvari. Feng šui stručnjaci upozoravaju da pet stvari nikako ne treba držati, jer privlače nesreću u dom.

Spavaća soba trebalo bi da bude oaza mira, mesto gde se obnavljamo i odmaramo. Kada je prostor ispod kreveta pretrpan, energija u sobi se zadržava i ne “cirkuliše” slobodno. Rezultat je buđenje sa osećajem težine, iscrpljenosti ili razdražljivosti, čak i nakon dovoljno sna.

Uspomene povezane sa bivšim odnosima, starim prijateljstvima ili periodima koje ste prevazišli zadržavaju vas emocionalno vezanim za ono što je prošlo. Iako deluju bezazleno, takvi predmeti podstiču podsvesne reakcije: umesto mira, bude nostalgiju, tugu ili nepotrebne emocije, što utiče na kvalitet sna i unutrašnji balans.



Stare i dotrajale stvari simboli su "istrošene" energije. Nagomilani peškiri, jorgani, obuća ili odeća koje više ne koristite stvaraju osećaj nereda, čak i kada se ne vide. Po feng šuiju, prostor ispod kreveta treba da bude čist i lagan, kako bi energija u spavaćoj sobi ostala sveža, mirna i podržavajuća.



Osušeno cveće ili “mrtvi buketi”

Iako dekoracija od suvog ili uvelog cveća može delovati estetski, ona u simbolici feng šuija predstavlja zaustavljenu, „mrtvu“ energiju. Kada se takvi predmeti drže ispod kreveta, stvaraju osećaj težine i blokiraju protok pozitivne energije u prostoru. To može doprineti teskobi, neraspoloženju i opštoj emocionalnoj stagnaciji.

Pokvareni telefoni, punjači, kablovi i drugi neupotrebljivi elektronski uređaji unose tešku energiju. Metalni i neaktivni predmeti ispod kreveta mogu da naruše emocionalni mir, stvore osećaj zagušenosti i dodatno skupljaju prašinu i vlagu, što prostor čini još težim i neugodnijim.

Nasumični nered i gomila sitnica

Sveske, knjige, papiri, kutije i razne sitnice u neredu jednako ometaju harmoniju prostora. Po feng šuiju, nered predstavlja izvor blokirane energije, a spavaća soba treba da bude oslobođena svega što podseća na obaveze, haos ili stare faze života. To je prostor odmora, ne skladištenja.

Šta da uradite da poboljšate energiju?

Očistite prostor ispod kreveta

Izvadite sve predmete i uklonite sve što je dotrajalo, nepotrebno, pokvareno ili emocionalno opterećujuće. Što je prostor ispod kreveta prazniji, to bolje.

Očistite i provetrite

Pod ispod kreveta i sam madrac trebalo bi da "dišu". Svetlost, vazduh i red igraju veliku ulogu u stvaranju osećaja lakoće i mira u spavaćoj sobi.

Držite samo ono što zaista koristite

Ako već morate nešto čuvati ispod kreveta, neka to budu uredno spakovane posteljine, sezonska odeća ili čista, organizovana posteljina. Važno je da predmeti budu praktični, čisti i bez emocionalnog tereta.

Autor: D.Bošković