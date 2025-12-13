Pet ideja za posni doručak: zdravo, ukusno i brzo

Nutricionisti ističu da je doručak najvažniji obrok u toku dana. On pokreće metabolizam, daje energiju i poboljšava koncentraciju.
Kada je posni, doručak može da bude jednako bogat hranljivim materijama, a da pritom ne opterećuje organizam.
Ideje za posni doručak
Integralni hleb sa namazom od avokada i paradajzom – jednostavno, brzo i puno zdravih masti.
Čia puding sa kokosovim mlekom i voćem – odličan izbor za one koji vole slatko, a žele da ostanu fit.
Smoothie od banane, šumskog voća i bademovog mleka – osvežava i daje energiju.
Proja sa spanaćem – tradicionalan ukus u posnom izdanju.
Ovsene pahuljice sa suvim voćem i orašastim plodovima – bogatstvo vlakana i minerala.
Saveti za pripremu
Kombinujte sveže voće i povrće sa integralnim žitaricama.
Dodajte orašaste plodove i semenke za dodatnu energiju.
Koristite biljna mleka (sojino, bademovo, kokosovo) kao zamenu za kravlje.
Izbegavajte industrijske proizvode sa mnogo šećera – birajte prirodne zaslađivače poput meda ili agave.
Posni doručak može da bude jednako bogat i ukusan kao svaki drugi. Uz malo kreativnosti, dobićete obrok koji će vas zasititi, obezbediti energiju i doprineti zdravom načinu života.
Autor: Dalibor Stankov