Bliži se pravi trenutak da posejete božićnu pšenicu: trikovi da bude najlepša!

Božićna pšenica je jedan od najlepših običaja koji krasi prazničnu trpezu. Simbolizuje novi život, berićetnu godinu i sreću u domu.

Donosimo vam proverene savete kako da je posadite u pravom trenutku i negujete da bi bila gusta, zelena i savršena.

Kada se seje božićna pšenica

Pravi trenutak da se poseje božićna pšenica jeste na Svetog Nikolu (19. decembra). Do Božića će proklijati i ozeleneti, a njen izgled veruje se da nagoveštava kakva će biti naredna godina.

Simbolika

Mlado zeleno žito simbolizuje berićet, dok svetlost sveće ili kandila koja se probija kroz klas donosi životnost, toplinu i sreću domaćinu u narednoj godini.

Tajna savršene pšenice

Koristite plitku posudu.

Prekrijte je vlažnom salvetom.

Zrna poređajte tako da prekriju celu površinu, ali samo u jednom redu.

Nemojte sejati pregusto – klica će tražiti svoj put nepravilno i neće izgledati lepo.

Povremeno je orošavajte vodom, ali pazite da ne bude previše mokra.

Običaj na trpezi

Uz badnjak, česnicu i kandilo, božićna pšenica je nezaobilazni deo praznične trpeze. Njena zelena boja donosi radost i simbolizuje novi početak.

Ako želite da vaša božićna pšenica bude najlepša i najgušća, posejte je na Svetog Nikolu i pratite ove jednostavne korake. Uz malo pažnje, postaće ukras praznične trpeze i simbol sreće u vašem domu.

Autor: Dalibor Stankov