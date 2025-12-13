Volite da pijete pivo? Evo šta se dešava sa vašim telom ako to radite svaki dan!

Jedan američki novinar odlučio je da sprovede neobičan eksperiment – svakodnevno je pio pivo i beležio kako to utiče na njegovo telo i svakodnevicu. Evo šta je otkrio nakon nedelju dana.

Smernice o alkoholu

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, jedno piće dnevno za žene i dva pića dnevno za muškarce smatraju se umerenim pijenjem. Ipak, stručnjaci naglašavaju da „najbezbednija količina alkohola“ zavisi od zdravstvenog stanja, istorije zloupotrebe supstanci i drugih faktora.

Ispijanje piva me je zasitilo

Novinar je prvi dan popio India Pale Ale (IPA) i odmah osetio sitost. Karbonizacija piva izaziva nadutost, a alkohol može iritirati želudac i ometati metabolizam hranljivih materija. „Bio sam sit, nisam želeo da jedem, a kasnije sam loše spavao“, opisuje.

Umorilo me ispijanje piva

Alkohol je sedativ – lako uspava, ali često izaziva buđenje usred noći. Povećava hormone stresa poput kortizola, može pogoršati apneju i deluje kao diuretik, što remeti san.

Opuštanje uz pivo

„Bez obzira na to kada sam ga pio, opuštanje je bilo vidljivo nakon prvih gutljaja“, kaže novinar. Alkohol imitira neurotransmiter GABA, što dovodi do osećaja smirenosti. Međutim, dugoročno može izazvati anksioznost i potrebu za ponovnim konzumiranjem.

Alternativa za opuštanje

Iako pivo može pružiti osećaj relaksacije, postoje zdraviji načini da se postigne isti efekat – duboko disanje, meditacija ili druge tehnike koje podstiču prirodnu aktivnost GABA bez rizika od zavisnosti.

Eksperiment pokazuje da svakodnevno ispijanje piva može doneti osećaj sitosti i opuštanja, ali i poremetiti san, probavu i metabolizam. Povremeno uživanje u pivu može biti prijatno, ali stručnjaci savetuju da se pronađu zdravije alternative za opuštanje.

Autor: Dalibor Stankov