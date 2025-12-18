Deseti Teen Talk: Niko ne počinje sa savršenom idejom, ali je važno da počne

Jubilarni deseti Teen Talk, održan je u Ložionici u organizaciji marketinške agencije Advertising Solutions. Događaj koji iz godine u godinu okuplja veliki broj tinejdžera otvorila je Nataša Vulin, ističući da je cilj konferencije da mladima ponudi prostor za otvoren i iskren razgovor o temama koje ih se direktno tiču.

Tokom dana, kroz niz razgovora i susreta, obrađene su teme koje tinejdžere najviše dotiču. O digitalnom svetu u kojem mladi odrastaju govorili su Robert Čoban, psiholog Gordana Nikolić i studentkinja psihologije Ana Vučićević, ukazujući na to da algoritmi i društvene mreže snažno utiču na samopouzdanje i način razmišljanja. „Algoritmi nisu naši neprijatelji, ali mogu postati problem ako im prepustimo da oblikuju naše stavove bez razmišljanja“, istakao je Čoban, dok je Gordana Nikolić dodala da je pritisak poređenja danas veći nego ikada. Ana Vučićević poručila je mladima da je važno razvijati kritički odnos prema sadržajima koje svakodnevno konzumiraju.

Razgovor o prvim profesionalnim koracima vodili su Jovan Bugarčić i Srđan Vasić, koji su iskreno govorili o greškama, pokušajima i odustajanjima. „Niko ne počinje sa savršenom idejom, ali je važno da počne“, rekao je Jovan, dok je Srđan naglasio da neuspeh često znači samo da je vreme za promenu pristupa.

Jedan od najzapaženijih segmenata bila je Teen Ordinacija, u kojoj je dr Vanja Đurić otvorila temu zdravlja mladih, sa posebnim osvrtom na problem gojaznosti. „Gojaznost tinejdžeri često doživljavaju kao estetski problem, ali ona je hronično stanje koje ne boli i čije se posledice vide tek godinama kasnije, kada je mnogo teže reagovati“, poručila je dr Đurić. „Osim što vodi ka ozbiljnim zdravstvenim problemima, gojaznost ima i snažan psihološki aspekt, zbog čega je važno razvijati zdrave navike, pre svega kroz redovne obroke i svesan odnos prema hrani.“

O veštačkoj inteligenciji i njenoj ulozi u učenju govorio je Ivan Bildi, koji je poručio da alati poput ChatGPT-ja mogu biti korisni, ali samo ako se koriste promišljeno. „AI može da pomogne da brže dođete do informacija, ali ne može da razmišlja umesto vas“, rekao je Bildi.

O HPV-u, prevenciji i značaju imunizacije govorila je ugledni virusolog, prof. dr Ana Banko, ističući da je pravovremena informisanost ključna za zaštitu zdravlja. „HPV je izuzetno rasprostranjen virus, ali se o njemu i dalje govori tiho — zato su prevencija, vakcinacija i tačne informacije ono što pravi razliku“, poručila je dr Banko, naglašavajući da je važno da mladi dobiju pouzdane i razumljive odgovore, bez straha i stigme.

Sportski šampioni Filip Filipović i Nemanja Majdov su sa mladima podelili priče o padovima, sumnjama i mentalnoj snazi. „Ljudi vide pobede, ali ne vide trenutke kada sumnjate u sebe“, rekao je Filipović, dok je Majdov poručio da „poraz ne definiše ko ste, već način na koji iz njega izađete“.

Posebno interaktivan deo konferencije bio je razgovor o ljubavi i odnosima. Influenserke Enea Radulović i Magazin Marko govorile su o granicama, samopoštovanju i zdravim odnosima. „Ljubav ne bi trebalo da sputava ili kontroliše, već da pruži osećaj sigurnosti“, poručila je Enea, dok je Magazin Marko istakla da su iskrenost i komunikacija temelj svakog odnosa.

Deseti Teen Talk protekao je u znaku iskrenih poruka, realnih uzora i energije mladih koji traže odgovore, potvrđujući da ovakvi razgovori imaju dugoročnu vrednost.

Konferenciju su podržali Jogood voćni jogurt, KitKat cereal, HPVne info platforma Udruženja roditelja, Rilastil, Nestlé, Carnex, Olimpijski centar Jahorina, Novo Nordisk i Chips Way.

