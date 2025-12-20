Brze, jednostavne i neodoljive: Domaće pogačice od 4 sastojka koje nestaju sa stola dok su još vrele

Domaće pogačice od 4 sastojka koje se tope u ustima! Recept bez kvasca i čekanja, gotov za tili čas, a prste da poližete koliko su dobre!

Najbrže pogačice od 4 sastojka koje svima uspevaju – toliko su dobre da nestaju sa stola dok su još vrele.

Najbolji recepti su uvek oni najjednostavniji, a ove domaće pogačice od 4 sastojka su pravi dokaz za to. Sve što vam treba su četiri osnovne stvari koje verovatno već imate u svojoj kuhinji. Testo je neverovatno mekano, puterasto i bukvalno se topi u ustima.

Savršene su za doručak uz jogurt ili onako, da se grickaju usput dok su još tople. Verujte nam na reč, najbolje je da odmah napravite duplu meru, jer ove pogačice planu čim ih izvadite iz rerne!

Sastojci:

Zaista vam ne treba mnogo da biste napravili hrskavo savršenstvo!

300 gr feta sira

250 gr margarina

350 gr brašna

1 jaje za premazivanje

malo susama i kima za posipanje

Priprema: Sve je gotovo za 30 minuta

Izgnječite sir, dodajte margarin koji je bio na sobnoj temperaturi, pa rukom sjedinite oba sastojka. Dodajte brašno i nastavite da mesite dok testo ne postane kompaktno.

Ostavite prekriveno da stoji u frižideru 30 minuta – to je ključ da vaše domaće pogačice od 4 sastojka budu ekstra mekane. Potom oklagijom razvucite testo na prst debljine i čašicom vadite pogačice.

Slažite ih na pek papir, pa ih premažite umućenim jajetom, pospite kimom i/ili susamom i krupnom morsom solju.

Pecite ih 15-20 minuta na 200 stepeni, dok ne porumene. Prijatno!

Kako da pogačice uvek budu vrhunske?

Iako je recept jednostavan, postoji par sitnica koje prave razliku između dobrih i onih koje se pamte:

Hladno testo je zakon: Nemojte preskakati onih 30 minuta u frižideru. Kada je testo hladno, margarin se sporije topi u rerni, što pogačicama daje tu prepoznatljivu lisnatost i mekoću.

Debljina testa: Ako volite da pogačice više „narastu“ i budu meke kao duša, razvucite testo malo deblje (oko 1,5 do 2 cm). Ako volite da budu hrskavije, neka budu tanje.

Varijacije sa sirom: Mi preporučujemo fetu zbog jačeg ukusa i teksture, ali ako volite blažu varijantu, možete koristiti i običan sitan sir. U tom slučaju, samo dodajte mrvicu soli u testo.

Posipanje: Pored susama i kima, ove pogačice su fenomenalne i ako ih pospete rendanim kačkavaljem par minuta pre kraja pečenja – dobićete onu savršenu, rastegljivu koricu.

Ove domaće pogačice od 4 sastojka su idealan recept za sve koji žele nešto ukusno, ali nemaju vremena. Jednostavno, neodoljivo i brzo rešenje za svaki dan.

Napravite kafu, zamutite testo i uživajte u mirisu koji osvaja. Javite nam – da li su i kod vas planule još dok su bile vrele?

Autor: D.Bošković