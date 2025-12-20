Neverovatno otkriće: Mozak dodatno ostari nakon svakog izvađenog zuba, a sad znamo i koliko

Da li ste znali da postojati veza između gubitka zuba i smanjenja zapremine mozga, povezane sa Alchajmerovom bolešću?

Poznato je koliko je higijena zuba važna za naše sveukupno zdravlje, a utiče i na mozak i njegove funkcije

Ali, da li ste znali da postojati veza između recesije desni i gubitka zuba i smanjenja zapremine mozga, koja je povezana sa Alchajmerovom bolešću?

Recesija gingive može se definisati kao proces povlačenja gornje ivice desni u pravcu vrha korena zuba.,

Japanski naučnici došli su do ovog saznanja, a prema vestima iz časopisa „Science Daily“, istraživači sa Univerziteta Tohoku u Japanu ispitali su vezu hipokampusa, dela mozga za koji je poznato da se smanjuje sa napredovanjem Alchajmerove bolesti, sa oralnim zdravljem.

Kako se došlo do saznanja?

Oralni pregledi, magnetna rezonanca i skeniranje mozga obavljeni su dva puta, u razmaku od četiri godine, kod 172 osobe starosti 55 i više godina bez istorije kognitivnih bolesti.

Uočeno je da smanjenje broja zuba i povećanje težine gingivalnih oboljenja rezultiraju brzim skupljanjem levog režnja hipokampusa. On je zaslužan za kontrolu mišljenja i pamćenja.

Šta je zaključeno?

Istraživači su primetili da je gubitak zuba ekvivalentan starenju mozga za jednu do 1,3 godine.

„Bolesti desni i gubitak zuba, koji su uzrokovani upalom tkiva, najčešće su bolesti zuba. Zbog toga je neophodno proceniti njegovu moguću vezu sa demencijom“, rekao je jedan od autora studije. Rezultati studije su objavljeni u časopisu „Neurology“, Satoši Jamaguči.

Jamaguči je naveo da rezultati studije ukazuju na važnost očuvanja zdravlja zuba, piše „Turkey.postsen“, prenosi Telegraf.

Autor: D.Bošković