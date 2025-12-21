Sofija je proglašeno za najlepše, a ovo je najsnažnije: Važi za najmoćnije ime za devojčice, roditelji ga sve više obožavaju

Ako tražite žensko ime koje nosi duboko značenje i simbolizuje snagu, hrabrost i novi početak, Anastasija je izbor koji spaja lepotu, tradiciju i duhovnu poruku.
Ime Anastasija nosi snažnu duhovnu poruku i simboliku, što ga čini jednim od najmoćnijih ženskih imena.
Potiče od grčke reči anástasis, što znači "vaskrsenje" ili "ponovno rođenje", i vekovima se koristi u različitim kulturama, naročito u hrišćanskoj tradiciji.
Anastasija simbolizuje novi početak, pobedu života nad tamom, duhovnu snagu, obnovu i nadu, a devojčice koje ga nose često se doživljavaju kao jake, postojane i hrabre.
Ime je istovremeno elegantno, nežno i snažno, zbog čega ga roditelji biraju kada žele da svojoj deci daju ime sa posebnom porukom.
Istorijski, Anastasija je bila popularna u antičkoj Grčkoj, srednjovekovnoj Evropi i u Rusiji, gde je nosilo plemićke i svetiteljske konotacije.
Na Balkanu, a posebno u Srbiji, ime je u poslednjih desetak godina doživelo veliki povratak, zahvaljujući svom lepom zvuku, simboličnom značenju i duhovnim korenima.
