Domaći hleb sa savršeno hrskavom korom: Recept koji je zaludeo internet

Domaći hleb bez mešenja pokazuje da za savršenu veknu nisu potrebni ni snaga ni iskustvo, već samo malo strpljenja i prava tehnika.

U vremenu kada se svaki minut meri, ideja da uveče pomešate nekoliko sastojaka, a ujutru iz rerne izvadite hleb kao iz zanatske pekare, zvuči gotovo neverovatno. Ipak, upravo to nudi metoda domaćeg hleba bez mešenja.

Godinama se verovalo da je dobro testo rezultat dugog i napornog mešenja. Međutim, savremena praksa pokazuje suprotno - gluten se može razviti i bez fizičkog napora, ako mu se da dovoljno vremena.



Spora fermentacija, koja traje preko noći, omogućava testu da samo izgradi strukturu, bogat ukus i onu prepoznatljivu, rupičastu sredinu. Upravo tu leži čar domaćeg hleba bez mešenja: prirodni procesi rade umesto vas.



Sastojci:

450 g belog pšeničnog brašna (T-400 ili glatko),

350 ml mlake vode,

1 kašičica soli,

1/4 kašičice suvog kvasca (ili bukvalno na vrh noža),

Po želji: malo brašna za posipanje i papir za pečenje.

Kako izgleda postupak

Foto: ShuterstockIlustracija

Uveče se u većoj činiji pomešaju brašno, so i minimalna količina suvog kvasca, a zatim se doda mlaka voda. Sastojci se sjedine varjačom, tek toliko da se povežu u lepljivu masu.

Testo se pokrije i ostavi na sobnoj temperaturi 12 do 18 sati. Dok vi spavate, testo fermentiše, raste i razvija pun ukus.

Ujutru vas dočeka mehurasto, živo testo. Rerna se zagreva zajedno sa teškom šerpom sa poklopcem, jer upravo vrelo posuđe stvara uslove slične profesionalnim pekarama.

Testo se prebaci u zagrejanu šerpu, poklopi i peče, a završnica bez poklopca daje onu neodoljivu, zlatno-smeđu koricu.

Autor: D.Bošković