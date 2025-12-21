Da li je bezbedno pojesti napuklo jaje? Evo šta kažu stručnjaci

Napuklo jaje može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, jer oštećena ljuska omogućava bakterijama da lakše prodru u unutrašnjost.

Gotovo svako se barem jednom našao u dilemi da li da baci jaje koje je napuklo tokom transporta ili u frižideru, ili ga ipak iskoristiti za ručak ili kolač? Iako na prvi pogled može delovati bezazleno, odgovor nije uvek jednostavan.



Ljuska jajeta nije samo "omot", već prirodna zaštita koja sprečava ulazak mikroorganizama. Kada je ta barijera narušena, rizik od kontaminacije značajno raste, naročito ako se jaje ne koristi odmah ili se čuva duže vreme, navodi se u studiji.



Jaja su jedan od najčešćih izvora bakterije Salmonella, koja može izazvati ozbiljne gastrointestinalne tegobe, posebno kod dece, starijih osoba, trudnica i ljudi sa oslabljenim imunitetom.

Napukla ljuska omogućava bakterijama da lakše dospeju u belance i žumance, čak i ako jaje izgleda i miriše normalno. Problem je što kontaminacija ne mora biti vidljiva golim okom.

Šta kaže nauka: rezultati studija

Prema istraživanjima iz oblasti bezbednosti hrane, objavljenim u stručnim časopisima koji se bave mikrobiologijom i prehrambenom tehnologijom, utvrđeno je da su napukla jaja znatno podložnija bakterijskoj kontaminaciji u poređenju sa jajima neoštećene ljuske.

Jedna studija pokazala je da bakterije mogu proći kroz mikropukotine na ljusci za veoma kratko vreme, naročito ako se jaje čuva na sobnoj temperaturi.

Takođe je utvrđeno da pranje napuklog jajeta ne uklanja rizik, jer voda može dodatno "ugurati" bakterije u unutrašnjost.



Stručnjaci navode da postoji samo jedna situacija u kojoj je rizik manji - ako je jaje napuklo neposredno pre upotrebe i ako se odmah termički obradi na visokoj temperaturi (kuvanje, prženje ili pečenje).

Međutim, čak i tada se savetuje oprez, jer termička obrada mora biti potpuna kako bi se eventualne bakterije uništile. Za osetljive grupe stanovništva preporuka je jasna: napukla jaja ne treba koristiti.

Kada jaje treba bez razmišljanja baciti

Ako je jaje napuklo duže vreme,

Ako je stajalo van frižidera,

Ako ima neobičan miris ili izgled,

Ako se koristi za jela koja se ne termički obrađuju dovoljno (kremovi, majonez);

Autor: D.Bošković