Koliko često treba menjati kuhinjski sunđer? Odgovor će vas iznenaditi!

Kuhinjski sunđer neizostavan je alat u svakom domaćinstvu – od ribanja masnih šerpi do brisanja posuđa. Ali, da li ste se ikada zapitali šta se u njemu zapravo krije?

Nakon rezultata jednog istraživanja, možda ćete ga početi menjati mnogo češće.

Jezivi rezultati istraživanja

Istraživanje koje je 2017. godine vodio mikrobiolog Markus Egert sa Univerziteta Furtwangen u Nemačkoj otkrilo je zastrašujuću istinu o bakterijama u korišćenim kuhinjskim sunđerima. U testiranim uzorcima pronađene su čak 362 različite vrste mikroba, a na nekim mestima izmerena je gustina od 54 milijarde bakterija po kvadratnom centimetru.

Studija je pokazala da je pet od deset najčešćih vrsta bakterija pronađenih na sunđerima povezano sa onima koje mogu izazvati infekcije kod osoba sa oslabljenim imunitetom.

Pomaže li čišćenje?

Posebno zabrinjava podatak da, prema Egertovoj studiji, čak ni zagrevanje kuhinjskog sunđera u mikrotalasnoj pećnici ili pranje vrućom vodom i sapunom ne rešava problem. Naprotiv, takvi postupci podstiču rast nekih vrsta bakterija.

Ipak, profesorka Jennifer Quinlan sa Univerziteta Prairie View A&M u SAD-u smatra da je zagrevanje u mikrotalasnoj pećnici privremeno rešenje za smanjenje broja bakterija. Ona savetuje da se sunđer zagreva oko minut, dok ne počne da ispušta paru.

„Postoje dva jednostavna načina za čišćenje. Možete ih staviti u mašinu za sudove na kraju dana ili ih zagrevati u mikrotalasnoj pećnici minut, dok ne vidite paru. To će ubiti većinu patogena“, izjavila je Quinlan.

Najbolje rešenje

Egert napominje da u njegovom istraživanju nisu pronađene bakterije koje izazivaju trovanje hranom kod zdravih ljudi. „Pronašli smo samo potencijalno patogene bakterije, koje mogu biti opasne za osobe sa slabim imunitetom, starije ili decu. Za zdravu osobu, bakterije u kuhinjskom sunđeru obično nisu štetne“, pojasnio je.

Uprkos tome, njegov savet je drastičan – on „uopšte ne bi koristio kuhinjske sunđere“. Umesto toga, preporučuje korišćenje četke za pranje posuđa, jer se na njenoj površini bakterije lakše osuše i ne zadržavaju u porama kao kod sunđera.

S druge strane, Quinlan nudi jednostavnije rešenje – menjajte kuhinjski sunđer jednom nedeljno.

Autor: Dalibor Stankov