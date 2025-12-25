AKTUELNO

Ako slučajno bolujete od ove bolesti nemojte jesti kiseli kupus

Potrebno je sagledati pozitivna i negativna dejstva i kako kiseli kupus utiče na neke bolesti, kaže Georgij Nazarov, ruski naturolog,


Ako slučajno bolujete od ove bolesti nemojte jesti kiseli kupus.

Potrebno je sagledati pozitivna i negativna dejstva kiselog kupusa, kaže Georgij Nazarov, ruski naturolog.

Za kiseljenje kupusa koristi se velika količina soli, a to nije zdravo, pogotovo što se posle jela pije velika količina vode. Kada se u organizam unosi velika količina soli osoba može da oboli od povećanja krvnog pritiska, so u organizmu postaje opterećenje za bubrege, taloži se u zglobovima i krvnim sudovima. Zbog soli, višak tečnosti se zadržava i teško izbacuje, a so remeti odnos kalijuma i natrijuma, pa utiče na grčenje mišića pogotovo oko vrata i kičme.

Ako se već konzumira kiseli kupus, trebalo bi potpuno izbaciti so iz drugih namirnica i obroka.

Nemir u rukama i nogama često se javlja kao posledica neravnoteže kalijuma i natrijuma, koje donosi previše soli. Sve više istraživanja ukazuju i na povezanost upotrebe soli u ishrani i pojavi nekih vrsta raka. So se sa kiselog kupusa ne uklanja potpuno čak ni pranjem listova pre upotrebe.

Dakle, sa kiselim kupusom, koji je bez sumnje koristan, ipak treba biti oprezan.

