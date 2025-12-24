AKTUELNO

Staro muško ime iz Biblije koje voli ceo svet: U Srbiji je ponovo broj jedan, a evo kakvu moćnu poruku nosi

||

Biranje imena za sina nije samo potraga za lepim zvukom, već za značenjem koje će ga pratiti čitavog života. Postoji jedno staro muško ime koje vekovima prkosi trendovima, a danas je u Srbiji ponovo na samom vrhu popularnosti.

Reč je o imenu Matija – imenu koje se voli generacijama, a zvuči podjednako snažno i danas.

Dar koji se dobija jednom u životu

Kada kažete Matija, vi ne izgovarate samo ime, vi izgovarate blagoslov. Ovo ime potiče iz starohebrejskog jezika od reči Matitjahu, što u doslovnom prevodu znači „dar od Boga“. To je ona moćna poruka koju roditelji šalju svom detetu od prvog daha – da je ono dugo čekani, najlepši poklon koji im je život podario.

Ime koje su nosili apostoli

Matija nije samo moderno ime sa asfalta; ono datira još iz vremena Isusa Hrista. Nosio ga je jedan od četvorice jevanđelista i Hristovih apostola, sveti Matej, čovek koji je zapisao reči koje i danas odjekuju svetom. Upravo ta istorijska težina daje mu neprolaznu vrednost.

Ime koje svuda zvuči dobro, a naši ga obožavaju

Ono što roditelji posebno vole kod Matije jeste njegova neverovatna prilagodljivost. Bilo da se odlučite za verziju Matija, Mateja ili Matej, nećete pogrešiti – svaka varijanta zvuči podjednako snažno i čisto. Od njega su potekla neka od naših najstarijih prezimena, a nadimci poput Matka ili Mata daju mu onu toplu, dečiju notu.

Gde god da se vaš sin pojavi sutra u svetu, svi će znati da izgovore njegovo ime, ali će on uvek nositi onaj prepoznatljivi, naš pečat u svom srcu.

Kakva sudbina prati male Matije?

Stari kažu da ime određuje čoveka, a za Matiju se veruje da donosi sreću i mir u kuću. Dečaci koji nose ovo ime često važe za male mudrace – oni su oni mirni, ali odlučni dečaci koji uvek nađu način da zaštite slabije od sebe.

Dati detetu ovakvo staro muško ime znači dati mu koren koji je nemoguće iščupati i ime na koje će jednog dana, kada odraste, biti istinski ponosan.

