Staro muško ime iz Biblije koje voli ceo svet: U Srbiji je ponovo broj jedan, a evo kakvu moćnu poruku nosi

Biranje imena za sina nije samo potraga za lepim zvukom, već za značenjem koje će ga pratiti čitavog života. Postoji jedno staro muško ime koje vekovima prkosi trendovima, a danas je u Srbiji ponovo na samom vrhu popularnosti.
Reč je o imenu Matija – imenu koje se voli generacijama, a zvuči podjednako snažno i danas.
Dar koji se dobija jednom u životu
Kada kažete Matija, vi ne izgovarate samo ime, vi izgovarate blagoslov. Ovo ime potiče iz starohebrejskog jezika od reči Matitjahu, što u doslovnom prevodu znači „dar od Boga“. To je ona moćna poruka koju roditelji šalju svom detetu od prvog daha – da je ono dugo čekani, najlepši poklon koji im je život podario.
Ime koje su nosili apostoli
Matija nije samo moderno ime sa asfalta; ono datira još iz vremena Isusa Hrista. Nosio ga je jedan od četvorice jevanđelista i Hristovih apostola, sveti Matej, čovek koji je zapisao reči koje i danas odjekuju svetom. Upravo ta istorijska težina daje mu neprolaznu vrednost.
Ime koje svuda zvuči dobro, a naši ga obožavaju
Ono što roditelji posebno vole kod Matije jeste njegova neverovatna prilagodljivost. Bilo da se odlučite za verziju Matija, Mateja ili Matej, nećete pogrešiti – svaka varijanta zvuči podjednako snažno i čisto. Od njega su potekla neka od naših najstarijih prezimena, a nadimci poput Matka ili Mata daju mu onu toplu, dečiju notu.
Gde god da se vaš sin pojavi sutra u svetu, svi će znati da izgovore njegovo ime, ali će on uvek nositi onaj prepoznatljivi, naš pečat u svom srcu.
Kakva sudbina prati male Matije?
Stari kažu da ime određuje čoveka, a za Matiju se veruje da donosi sreću i mir u kuću. Dečaci koji nose ovo ime često važe za male mudrace – oni su oni mirni, ali odlučni dečaci koji uvek nađu način da zaštite slabije od sebe.
Dati detetu ovakvo staro muško ime znači dati mu koren koji je nemoguće iščupati i ime na koje će jednog dana, kada odraste, biti istinski ponosan.
Autor: D.Bošković