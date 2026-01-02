ZAŠTO NEKI LJUDI MORAJU DA SNIME SVE? Psiholozi otkrivaju šta se krije iza te navike

Dok jedni uživaju u trenutku, drugi imaju potrebu da ga zabeleže – fotografijom ili snimkom. Zašto je to tako?

Ljudi koji vole da snimaju i slikaju gotovo svaki važan trenutak često to rade iz potrebe da sačuvaju uspomene. Fotografije i video-snimci za njih predstavljaju produžetak sećanja i način da se vrate emocijama koje su tada osećali.

Međutim, iza ove navike često se krije i želja za potvrdom i deljenjem sa drugima. Društvene mreže su učinile da važni trenuci postanu stvarni tek kada su objavljeni i dobiju reakcije.

Psiholozi ističu da snimanje može biti i način da se osoba oseća sigurnije – kao da kontroliše trenutak i sprečava da on nestane. Kod nekih ljudi to je i potreba da pokažu drugima da žive ispunjen i zanimljiv život. Ipak, preterivanje može imati i lošu stranu – umesto da zaista dožive emociju, ljudi ponekad ostanu fokusirani na kadar, a ne na sam trenutak.

Uspomene su dragocene, ali najlepše su one koje nosimo u sebi – čak i bez kamere.

Autor: S.Paunović