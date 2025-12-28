Koji čaj je najbolji izbor kada vas savlada prehlada?

Kada osetimo prve simptome prehlade, većina nas instinktivno poseže za šoljom toplog čaja. Osim što prijatno greje i opušta, topao napitak može da ublaži kašalj, smiri grlo i olakša disanje.

Dobra hidratacija je jedan od ključnih faktora oporavka, a biljni čajevi bez kofeina su idealni jer sadrže i korisne biljne supstance koje mogu pomoći organizmu da se izbori s infekcijom.

Zeleni čaj

Zeleni čaj je poznat po visokom sadržaju katehina, biljnih jedinjenja koja imaju antivirusno, antibakterijsko i protivupalno dejstvo. Istraživanja sugerišu da redovno ispijanje zelenog čaja može smanjiti rizik od sezonskih infekcija poput gripa. Jedna studija pokazala je da su ljudi koji su pili zeleni čaj najmanje dva puta nedeljno imali znatno manju verovatnoću da se razbole.

Da biste izvukli najviše koristi, čaj pripremajte vodom koja nije ključala (oko 85 stepeni) ili ga potapajte duže u hladnoj vodi. Par kapi limuna može dodatno pojačati delovanje katehina. Ipak, imajte na umu da zeleni čaj sadrži kofein, pa ga ne treba piti kasno uveče.

Čaj od ehinaceje

Ehinaceja je biljka prepoznatljiva po svojim ljubičastim cvetovima i dugoj tradiciji u narodnoj medicini. Sadrži alkamide koji pomažu telu da se izbori s upalama i virusima, uz jačanje imunološkog sistema. Neka istraživanja ukazuju na to da preparati od ehinaceje mogu smanjiti učestalost infekcija gornjih disajnih puteva.

Zanimljivo je da su određene studije pokazale kako je čaj od ehinaceje delotvorniji od kapsula. Ipak, ne preporučuje se trudnicama, dojiljama, kao ni osobama s hroničnim bolestima ili izraženim alergijama bez prethodnog saveta lekara.

Čaj od bazge

Bobice bazge tamne boje bogate su antocijaninima, snažnim antioksidansima koji mogu doprineti jačanju imuniteta i usporavanju širenja virusa. Analize istraživanja ukazuju na to da preparati od bazge mogu skratiti trajanje prehlade i ublažiti njene simptome.

Međutim, dokaza o efikasnosti samog čaja nema mnogo, a pri pripremi je potreban oprez jer su listovi, stabljike i nezrele bobice bazge toksični.

Čaj od kamilice

Kamilica se od davnina koristi za umirenje organizma, smanjenje upala i olakšavanje kašlja. Iako nema dovoljno kliničkih studija koje direktno potvrđuju njen učinak kod prehlade, poznato je da poboljšava kvalitet sna. Kako je dobar san presudan za oporavak, kamilica može posredno pomoći telu da se brže izbori s bolešću.

Čaj od đumbira

Đumbir sadrži aktivne sastojke koji imaju protivupalno i antioksidativno dejstvo. Smatra se da mogu pomoći u borbi protiv virusa, iako to još nije u potpunosti potvrđeno kod ljudi. Studije su pokazale da suplementi od đumbira mogu smanjiti upalne procese u telu, što je korisno tokom oporavka.

Ipak, direktan efekat čaja od đumbira na prehladu još nije dovoljno ispitan.

Čaj od limuna

Iako je čaj od limuna često prvi izbor kod prehlade, ne postoje čvrsti naučni dokazi da direktno ublažava simptome. Limun jeste bogat vitaminom C, koji može doprineti blažem toku prehlade, ali sam čaj ne sadrži veliku količinu ovog vitamina.

Najbolji izvor vitamina C je sveže voće, ali čaj s dodatkom sveže ceđenog limunovog soka i dalje je odličan način da ostanete hidrirani i osvežite organizam, piše Health.

Autor: Jovana Nerić