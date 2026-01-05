AKTUELNO

Ovako se prži testo, a da ne upije ni kap ulja: Provereni trik koji su praktikovale i naše bake

Prženo testo, kao što su uštipci ili mekike, čest su izbor domaćica za jutarnji ili večernji obrok. Ipak, ono s čim se često suočavaju i što ne znaju kako jednostavno da reše jeste višak masti ili ulja koje upiju ova peciva.


Međutim, postoje dva jednostavna trika koja će vam pomoći da vaše prženo testo ne upije ni kap masti ili ulja.

Trikovi za prženo testo koje ne upija ulje

1. Soda bikarbona/prašak za pecivo + vruće ulje
Jedan od najjednostavnijih načina za pripremanje idealnih uštipaka i mekika je upotreba sode bikarbone ili praška za pecivo, koje ćete prosejati zajedno sa brašnom. Na taj način testo neće upijati višak masnoće kod prženja u dubokom ulju.

Ključ je u temperaturi: Da testo ne bi bilo masno, ulje u kome ćete ga pržiti trebalo bi da bude dobro zagrejano. Kada je ulje dovoljno zagrejano, ono u trenutku zatvara testo i ne dozvoljava mu da upije višak masnoće, već ga samo oblaže hrskavom koricom.

2. Rakija (ili rum) – stari bakin trik

Proveren način da testo koje pržite ne upije mnogo ulja ili masti jeste da dok mesite testo u njega dodate čašicu rakije. Kada umutite brašno, jaja, mleko i ostale sastojke koje koristite za pripremu, u sve to dodajte čašicu rakije.

Efekat: Uštipci neće pokupiti ni kap masnoće! Ovo je stari trik koje su još naše bake koristile, ali danas je pomalo zaboravljen. Ne morate da brinete jer se ukus rakije uopšte neće osetiti, a poslužiće da prženo testo ne bude previše masno. Ukoliko ipak želite da dodate aromu testu, a u isto vreme iskoristite trik sa alkoholom, možete dodati istu meru ruma.

Jednostavno rešenje za savršene uštipke!

Sledeći put kada pravite prženo testo, isprobajte ova dva trika – rezultat će vas oduševiti!

Autor: D.Bošković

