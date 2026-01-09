Ovo su 4 pravila koja slede roditelji koji i nakon razvoda odgajaju srećnu decu

Pojam "zajedničko roditeljstvo" ili "su-roditeljstvo" zvuči idilično, ali za mnoge razvedene roditelje stvarnost je daleko od toga. Umesto saradnje i ljubavi, njihova svakodnevica je često ispunjena frustracijama i nedostatkom komunikacije.

Alisa Jafi Holeron, terapeutkinja specijalizovana za odnose nakon razvoda, često se susreće sa izjavama poput: "Apsurdno je misliti da smo mi su-roditelji!" ili "Kako sarađivati sa nekim ko to jednostavno ne želi?". Ipak, dobra vest je da za vaspitanje srećne i zdrave dece nije nužno da se bivši partneri vole ili savršeno slažu, piše YourTango.

Ključno je shvatiti da za poboljšanje situacije nije potrebna saglasnost obe strane. Čak i ako je odnos sa bivšim partnerom konfliktan, značajan napredak možete postići promenama koje napravite sami.

1. Prihvatite ono što ne možete da kontrolišete

Trošenje vremena i energije na nerviranje zbog postupaka bivšeg partnera je uzaludno. Umesto da pokušavate da promenite nepromenljivo, tu energiju preusmerite na provođenje kvalitetnog vremena sa decom. Put do prihvatanja nije lak i često uključuje proces tugovanja, ali to je nužan korak ka napred. Kada prihvatite ono na šta ne možete uticati, oslobađate ogromnu emocionalnu energiju koju možete uložiti u svoju decu, nezavisno od toga šta druga strana radi.

2. Budite istinski prisutni sa svojom decom

Vreme koje provodite sa decom je dragoceno – nemojte ga trošiti na ljutnju usmerenu ka bivšem partneru ili celokupnoj situaciji. Kada ste ljuti, niste istinski prisutni, a brojne studije potvrđuju da je upravo roditeljska prisutnost ključna za dečji razvoj. Posvetite im punu pažnju, praktikujte svesnost i usredsredite se na trenutak u kojem se nalazite.

3. Stvorite mirno i sigurno okruženje

S obzirom na to da ne možete uticati na atmosferu u domu bivšeg partnera, najvrednije što možete pružiti svojoj deci jeste miran, stabilan i siguran dom kod vas. Ako deca odrastaju u dva različita okruženja – jednom haotičnom i drugom stabilnom – imaće priliku da nauče šta znači mir i stabilnost. Međutim, ako su oba doma ispunjena haosom, to će postati njihova jedina stvarnost. Rad na sopstvenom miru osigurava pozitivno okruženje za vašu decu.

4. Fokusirajte se na ono što je dobro

Razvedeni roditelji se često bore sa osećajem krivice. U takvim okolnostima lako je fokusirati se na negativne aspekte i zaboraviti na sve ono što je dobro. Zato je važno svesno primećivati lepe trenutke – ne moraju biti spektakularni, dovoljno je da su pozitivni. Prisetite se tih trenutaka i kada niste sa decom. Zapamtite, te uspomene niko ne može oduzeti ni vama ni vašoj deci, a njihov pozitivan učinak na dečju psihu je neprocenjiv.

Autor: Dalibor Stankov