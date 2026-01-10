DNEVNI HOROSKOP: Lavovi su pred velikim izborom, Strelčevi gube poverenje, a Vodolije...

Dnevni horoskop za 10. januar 2026. godine. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele horoskopskim znacima ove subote.
OVAN
Ljubav: Preterujete sa svojim zahtevima pred voljenom osobom, treba znati uživati u »malim stvarima«. Sačuvajte pravu meru.
Posao: Važno je da poštujete osnovna moralna načela, umesto da se dokazujete pred saradnicima koji primenjuju različite kriterijume.
Zdravlje: U večernjim satima prijaće Vam relaksacija.
BIK
Ljubav: Vaše želje mogu da se ostvare, pod uslovom da delujete dovoljno inspirativno, zavodljivo i sugestivno na voljenu osobu.
Posao: Ukoliko Vam je stalo da opravdate svoju ulogu ili profesionalne sposobnosti, primenite proverenu taktiku.
Zdravlje: Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.
BLIZANCI
Ljubav: Partner za razliku od Vas lakše rešava lične ili zajedničke probleme. Na žalost, na takav način Vas dovodi u inferiornu poziciju.
Posao: Nema razloga da optužujete svoju okolinu za poslovne propuste. Upotrebite svoje diplomatske manire i praktičnu pamet.
Zdravlje: Zatražite nečiji savet i izbegavajte depresivno raspoloženje.
RAK
Ljubav: Neko sa strane ne treba da utiče na Vaše raspoloženje ili na dogovor koji imate sa bliskom osobom.
Posao: Naivno verujete u nečiju priču i ne proveravate nove informacije koje utiču na završne rezultate u poslovnoj saradnji.
Zdravlje: Izbegavajte neumerenost.
LAV
Ljubav: Imate velika očekivanja, međutim partner prikriva svoje namere. Zadovoljstvo je kada nešto činite u ime zajedničke sreće.
Posao: Potrebno je da napravite dobar izbor. Uvek postoji uspešniji i lepši deo stvarnosti, ali do njega se ne dolazi slučajno i bez dobre pripreme.
Zdravlje: Važno je da poboljšate koncentraciju.
DEVICA
Ljubav: Morate unapred poznavati osnovna »ljubavna pravila«, pre nego što prihvatite nečiju igru zavođenja ili novi izazov.
Posao: Potreban Vam je entuzijazam i podrška različitih saradnika, kako biste svoje obaveze završili u zadatom roku.
Zdravlje: Preterana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.
VAGA
Ljubav: Dobar predosećaj koji imate nagoveštava uzbudljivu zabavu ili novi emotivni susret. Opustite se u nečijem društvu.
Posao: Okolina pomaže zajedničkom uspehu i neko pokušava da Vam obezbedi određene povlastice i bolje materijalne uslove.
Zdravlje: Potrudite se da poboljšate svoje raspoloženje.
ŠKORPIJA
Ljubav: Delujete nostalgično i suviše razmišljate o nečijem odsustvu. Osećate žal za nekim prijatnim ili dalekim uspomenama.
Posao: Neko od saradnika taktizira i razrađuje poslovnu strategiju, a Vama preostaje da se bavite praktičnim aspektima i da preuzimete inicijativu.
Zdravlje: Izbegavajte neumerenost i budite pažljiviji u saobraćaju.
STRELAC
Ljubav: Izbegavajte situacije za koje nemate dovoljno strpljenja i nemojte gubiti razum u susretu sa jednom atraktivnom osobom.
Posao: Delujete sumnjičavo i nemate dovoljno poverenja. Zadržite meru opreza, pogrešan potez stvara uslov za gubitak.
Zdravlje: Prijaće Vam dijetalna hrana, konzumirajte više tečnosti i vitamina.
JARAC
Ljubav: Delujete zabrinuto. Ako partner nema dovoljno razumevanja, pitanje je kome treba da se obratite za emotivnu podršku.
Posao: Većinu događaja tumačite na sebi svojstven način, uporno ignorišete situacije koje se ne uklapaju u Vašu poslovnu procenu.
Zdravlje: U večernjim satima prijaće Vam odmor ili psihofizička relaksacija.
VODOLIJA
Ljubav: Neko Vas uzbuđuje ili privlači Vašu emotivnu pažnju, više nego što ste spremni da priznate. Delujete suviše tajanstveno.
Posao: Sa par dobrih poteza, možete da učinite više nego Vaši saradnici. Možete da ostvarite svoje namere na različitim stranama.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
RIBE
Ljubav: Učinite sve što je potrebno da privučete nečiju pažnju. Inspirišite partnera za uzbudljivu zabavu, uvek vredi pokušati sa dobrom idejom.
Posao: Imate dobar predosećaj, na pomolu su sjajni rezultati koji potvrđuju Vašu pozitivnu ulogu pred saradnicima.
Zdravlje: Važno je da ulepšate svoje raspoloženje.
Autor: D.Bošković