Spominje se u hilandarskim spisima: Drevna biljka za koju kažu da je najlekovitija na svetu pomaže kod tegoba sa bubrezima, jetrom, crevima

Pirevina (pirovina, pirika, obična pirika, pir, pseća pšenica) je biljka poznata kao veoma rasprostranjen korov koji najčešće raste na njivama i voćnjacima pored kultivisanih biljaka. Međutim, ova lekovita biljka može se naći i na livadama, pašnjacima i dvorištima. Ali to nije samo dosadan korov, već se ceni i kao prirodni lek.

Pirevina se kao lek pominje u hilandarskim spisima iz 16. veka. Naraste do visine od 1 metar iz vrlo raširene mreže horizontalnih rizoma, prenosi novi.ba. Sadrži karotene, proteine, mineralne soli jabučne kiseline, askorbinsku kiselinu, vitamine A i B, gvožđe, kalcijum i kalijum. Sadrži i eterična ulja, šećer i saponine.

Biljka pirevina u narodnoj medicini koristi se za lečenje:

Bolesti bubrega (upala i mali kamenac)

Upala urinarnog trakta

Kao diuretik

Protiv upale sluzokože želuca i creva

Za hemoroide

Za bolesti jetre

Za upalu prostate

Za reumu

Za giht

Za dečje gliste

Ima blagi umirujući efekat

Čisti krvne sudove

Čisti pluća od katara

Dobar je za dijabetičare

Za miome materice

Za kožne bolesti

Pirevina kao prirodni lek u obliku čaja

Recept:

Jednu kašiku pasiranih rizoma preliti sa 2dl vode i kuvati dok ne proključa. Zatim sklonite sa vatre i poklopite. Ostavite da odstoji 30 minuta, a zatim procedite i popijte. Pijte tri puta dnevno pre jela nezaslađeno 30 dana.

Autor: D.Bošković