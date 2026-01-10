Spominje se u hilandarskim spisima: Drevna biljka za koju kažu da je najlekovitija na svetu pomaže kod tegoba sa bubrezima, jetrom, crevima

Lekovita biljka spominje se i u hilandarskim spisima
Pirevina (pirovina, pirika, obična pirika, pir, pseća pšenica) je biljka poznata kao veoma rasprostranjen korov koji najčešće raste na njivama i voćnjacima pored kultivisanih biljaka. Međutim, ova lekovita biljka može se naći i na livadama, pašnjacima i dvorištima. Ali to nije samo dosadan korov, već se ceni i kao prirodni lek.
Pirevina se kao lek pominje u hilandarskim spisima iz 16. veka. Naraste do visine od 1 metar iz vrlo raširene mreže horizontalnih rizoma, prenosi novi.ba. Sadrži karotene, proteine, mineralne soli jabučne kiseline, askorbinsku kiselinu, vitamine A i B, gvožđe, kalcijum i kalijum. Sadrži i eterična ulja, šećer i saponine.
Biljka pirevina u narodnoj medicini koristi se za lečenje:
Bolesti bubrega (upala i mali kamenac)
Upala urinarnog trakta
Kao diuretik
Protiv upale sluzokože želuca i creva
Za hemoroide
Za bolesti jetre
Za upalu prostate
Za reumu
Za giht
Za dečje gliste
Ima blagi umirujući efekat
Čisti krvne sudove
Čisti pluća od katara
Dobar je za dijabetičare
Za miome materice
Za kožne bolesti
Pirevina kao prirodni lek u obliku čaja
Recept:
Jednu kašiku pasiranih rizoma preliti sa 2dl vode i kuvati dok ne proključa. Zatim sklonite sa vatre i poklopite. Ostavite da odstoji 30 minuta, a zatim procedite i popijte. Pijte tri puta dnevno pre jela nezaslađeno 30 dana.
Autor: D.Bošković