Zbog ovoga vam koža izgleda umorno: 1 jutarnja navika uništava vašu kožu, a da toga niste svesni

Postoje jutra kada smo se lepo naspavali, popili kafu i obavili jutarnju rutinu, a ipak nas u ogledalu dočeka umorno lice bez svežine, uzrok za to je vruća voda pri umivanju.

Koža izgleda sivo, bez života, i prva pomisao je da nam treba nova krema, jači serum ili kvalitetniji puder.

Greška koja počinje već pri umivanju

Mnogi ljudi instinktivno koriste toplu ili vrelu vodu za jutarnje umivanje. Prijatna je, razbuđuje i daje osećaj čistoće, ali upravo tu nastaje problem. Stručnjaci za negu kože upozoravaju da vruća voda može ozbiljno da naruši izgled tena, naročito tokom hladnijih meseci.

Topla voda uklanja prirodna ulja sa površine kože, a ona su ključna za njenu zaštitu. Kada se taj zaštitni sloj ukloni već ujutru, koža ostaje osetljivija, brže gubi vlagu i tokom dana deluje suvo i iscrpljeno.



Zašto se posledice vide odmah?

Dok spavamo, koža se obnavlja – jača svoju barijeru, poboljšava cirkulaciju i smiruje se. Ako taj proces "prekinemo" agresivnim umivanjem čim se probudimo, praktično poništavamo sav trud koji je koža uložila tokom noći.

Zbog toga se već nakon kratkog vremena javlja osećaj zatezanja, šminka lošije prijanja, fine linije postaju vidljivije, a ten gubi sjaj.

Sve to često pogrešno pripisujemo godinama, stresu ili hormonalnim promenama.

Jednostavnije je bolje

Jutarnja nega ne mora biti komplikovana. Umivanje mlakom ili blago hladnom vodom, uz blag preparat ili čak samo vodu kod osetljive kože, sasvim je dovoljno. Lice ne treba grubo brisati, već nežno tapkati peškirom, a zatim naneti laganu hidratantnu kremu.

Hladnija voda pomaže da se smanji jutarnja natečenost, osvežava kožu i daje joj zdraviji izgled. Zato mnogi primećuju da im ten izgleda bolje tokom leta, kada voda prirodno nije topla.

Manje intervencija, bolji rezultat

Jedna od čestih grešaka savremene nege jeste preterivanje odmah nakon buđenja. Ujutru je koži najpotrebnije da je ne opterećujemo.

Ako dan započnete bez naglog "šoka" za kožu, ona će tokom dana izgledati ujednačenije, odmornije i stabilnije. Ponekad za bolji izgled nije potrebno dodati još jedan proizvod, dovoljno je da se odreknemo jedne loše navike.

Autor: D.Bošković