Staro jelo, a novi ukus: Evo šta da uradite sa viškom hrane posle praznika

Mnogim domaćicama posle Božića ostane previše hrane, pa su često u dilemi da li da je bace ili spakuju u zamrzivač. Poznati TV kuvar Gordon Remzi kaže kako se ponekad više raduje ostacima ručka nego samom ručku.

- Sve zavisi od ugla gledanja, i volje i mašte domaćice - dodaje Remzi.

Povrće

S obzirom na to da nije podložno kvarljivosti kao meso ili riba, u frižideru možete da ga držite i po nekoliko dana.

Od preostalog povrća mogu da se naprave vegetarijanske lazanje, da se zapeče s testeninom ili mesom, a ako imate vremena, možete napraviti svoju verziju pite - napravite testo, stavite ga na dno posude za pečenje, pa poređajte povrće i rendani sir ili komadiće mesa.

Odozgo završite testom i pecite u rerni dok ne porumeni.

Meso

I od ostatka mesa ponovo možete imati gozbu.

Pečeno meso ide u sve, tortilje, soseve, musake... Mnogi vole da ga jedu hladno, ali ako želite da uživate u toplom parčetu - zagrejte rernu na 100 do 150 stepeni, pa u pleh za pečenje stavite malo ulja, komade mesa i za desetak minuta biće kao "skinuto s ražnja".

Za brzo podgrevanje potrebno je da u tiganj stavite malo ulja, pa meso pecite dva minuta sa obe strane na srednjoj vatri, i to poklopljeno.

Tartar sos, ren ili bilo koja salata upotpuniće ukus. Kad vam dosadi, spakujte u posude ili kesice i stavite u zamrzivač. Možete ga koristiti kad vam zatreba do tri meseca.

Ako imate višak pilećeg mesa, spremite salatu s pavlakom i majonezom, uz dodatak seckanih kiselih krastavčića i oraha. Pilećim pečenim mesom nafilujte tortilju, spremite od njega rižoto ili komadiće nanižite na ražnjiće sa povrćem, pa kratko zapecite.

Sarma

Za sarmu kažu da je ukusnija ako se jede dan-dva kasnije. Zato ne brinite ako imate viška.

Podgrevajte samo onoliko koliko vam je dovoljno za obrok, a da bi se meso potpuno ugrejalo a da se pirinač ne raskuva ili ne zagori, dodajte malo vode i ostavite da se krčka nekoliko minuta. Radi ukusa jednom je služite uz kiselo mleko, drugi put uz paradajz sos, treći put uz sir, po ukusu.

Hleb

Ne bacajte hleb, već ga celog stavite u običnu kesu, pa u zamrzivač ili napravite bruskete ili slanu tortu tako što ćete kriške hleba namočiti u smesu s jajima i mlekom.

Preko ovakve podloge možete ređati listove šunke, slanine, komadića mesa i povrća i završiti slojem kačkavalja. Posle dvadesetak minuta u rerni, imaćete bogat i zanimljiv ručak.

Kolači i torte

Suve kolače poput štrudli i keksića možete da držite u limenoj posudi i do nekoliko nedelja. Kremasti kolači mogu da vam potraju tri dana u frižideru. Ukoliko vam ostane veća količina poslastica, zamrznite ih. Tortu isecite na parčiće, pa stavite u posudu predviđenu za zamrzavanje, pokrijte plastičnom folijom i stavite u zamrzivač. Tako mogu da stoje i do tri meseca. Prilikom vađenja stavite ih na sobnu temperaturu i pustite da se lagano odmrznu.

Autor: D.Bošković