Gmail ide na viši nivo: Stižu besplatni AI alati koji štede vreme i čine komunikaciju mnogo bržom (FOTO)

Veštačka inteligencija menja pravila igre

Google je doneo odluku koja će značajno promeniti iskustvo korišćenja Gmaila. Do sada su mnogi napredni alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji bili dostupni samo korisnicima premium paketa, ali sada će sve funkcije biti otvorene za sve bez dodatnih troškova.

Ove promene omogućavaju korisnicima da brže i lakše kreiraju poruke, prepoznaju ključne informacije u dugim lančevima mejlova i dobijaju pametne predloge koji olakšavaju svakodnevnu komunikaciju. Uvođenjem ovih besplatnih AI alata, Gmail ne samo da postaje praktičniji, već i znatno inteligentniji, čime se unapređuje radna efikasnost i olakšava organizacija lične i poslovne korespondencije.

Među najvažnijim funkcijama koje sada postaju besplatne nalazi se opcija "Help me write". Ovaj alat omogućava korisnicima da unesu kratak opis onoga što žele da kažu, a Gmail automatski kreira predlog poruke koji može odmah da se pošalje ili dodatno prilagodi.

Funkcija pomaže korisnicima da uštede vreme, izbace nejasnoće i napišu profesionalne, jasno formulisane mejlove čak i kada su pod pritiskom ili u žurbi. Njena vrednost je posebno izražena u poslovnom okruženju, gde precizna i brza komunikacija može da bude presudna.

We launched Gmail on April Fool’s Day in 2004. 20+ years later, we’re bringing Gmail into the Gemini era.



AI Overviews, Suggested personalized replies, Proof read, AI Inbox with new streamlined views and suggested topics to catch-up on and loads more, read the full details… — Sundar Pichai (@sundarpichai) 08. јануар 2026.

Gmail takođe uvodi napredne pametne predloge odgovora koji su kontekstualno prilagođeni tonu prethodnih poruka, čime se smanjuju nesporazumi i ubrzava komunikacija. Uz to, alati poput AI sažetaka omogućavaju korisnicima da brzo dobiju pregled dugih lanaca poruka bez potrebe da čitaju svaku poruku pojedinačno.

Ovi sažeci posebno pomažu u pregledu složenih razgovora ili velikog broja mejlova, olakšavajući fokus na ključne informacije i značajno štedeći vreme.

Iako Gmail automatski generiše predloge poruka i sažetke, korisnici i dalje zadržavaju potpunu kontrolu nad sadržajem. Svaki automatski kreiran tekst može da se ručno prilagodi pre slanja, što omogućava personalizaciju i očuvanje profesionalnog tona.

Google ističe da je cilj ovih funkcija da olakšaju svakodnevnu komunikaciju, povećaju efikasnost i učine Gmail pametnijim i korisnijim alatom, bez ugrožavanja privatnosti i kreativnog izražavanja korisnika.



Autor: D.Bošković