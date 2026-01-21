Mrzite kad je džigerica gorka? Pre prženja obavezno dodajte ovaj 1 sastojak i razlika će biti ogromna

Tajna koju iskusni kuvari kriju – da bi vaša džigerica bila nikad mekša i sočnija, obavezno uradite ovo pre nego što je stavite u tiganj.

Neće se stvrdnuti, a gurmani će biti oduševljeni. Ako vam džigerica često bude gorka ili tvrda, verovatno mislite da je rešenje u dugom mariniranju ili nekom klasičnom začinu. Međutim, trik koji menja sve dolazi direktno od profesionalnih kuvara i zvuči kao kulinarski promašaj – ali zapravo je šećer zaslužan za mekšu, sočniju džigericu bez gorčine.

Ako se koristi pravilno, mala količina šećera ne kvari ukus, već ga pojačava i čini jelo savršenim.

Kako šećer eliminiše gorčinu?

Ovaj neobični savet dolazi od kuvarice Julije Arkipove, koja tvrdi da je upravo šećer zaslužan za savršenu teksturu.

Pre nego što stavite džigericu u tiganj, jednostavno je pospite sa prstohvatom šećera. To je sve – bez mariniranja, bez komplikacija.

Prvo, džigerica će postati mekana. Neće se stvrdnuti, a gurmani će da se oduševe. A ako volite da je jedete, isprobajte i ovaj način pripreme, biće mekana i sočna ako ostavite da se marinira u kiseloj vodi.

Drugo, ukus jela će se poboljšati. Često se dešava da je džigerica gorka, pa čak i žilava, što mnoge odbija od pripreme. Kristal šećer uklanja tu gorčinu, omekšava teksturu i pomaže da prijatne arome dođu do izražaja – posebno one koje se razvijaju tokom prženja.

Ne treba preterivati: jedan prstohvat šećera biće sasvim dovoljan da džigerica postane mekana, sočna i prijatna za nepce.

Autor: D.Bošković