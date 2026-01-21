AKTUELNO

Lifestyle

Ovaj je znak horoskopa najgori u seksu, sa njim ćete se jako loše provesti

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Ovaj je znak horoskopa najgori u seksu, sa njim ćete se jako loše provesti.

Ljudi upražnjavaju intimne odnose kako bi obostrano uživali, delili intimu, ljubav ili samo zadovoljavaju erotsku glad u seksu.

Međutim, prema tvrdnjama astrologa, jedan znak se posebno slabo snalazi u krevetu.

Reč je, na iznenađenje mnogih, o Lavovima.

Lavovi su po prirodi puni samopouzdanja pa čak i pomalo umišljeni, no kako kažu zvezde, radi se i o horoskopskom znaku koji se najslabije snalazi u krevetu.

Preciznije, imaju potencijala da postanu jako dobri, no za to im je potreban i vrlo strpljiv partner koji ih neće osuđivati, piše Najžena.

Zato mu nemojte zameriti ako ponekad nije za isprobavanje novih stvari, ako voli one ustaljenje te zaspi odmah nakon seksa.

Nije stvar u partneru, nego u njima.

No jednom kad se opuste i steknu potrebnu sigurnost, Lavovi mogu postati vrlo dobri ljubavnici koje nećete lako zaboraviti.

Autor: D.Bošković

#Lav

#Seks

POVEZANE VESTI

Horoskop

U krevetu je katastrofa: Ovaj znak je najgori u seksu – s njim ćete se jako loše provesti

Lifestyle

Uvek podbaci u krevetu: Ovaj znak je najgori u seksu, s njim ćete se jako loše provesti

Lifestyle

Za ovaj znak horoskopa kažu da je ubedljivo najgori u krevetu, s njim ćete se jako loše provesti

Horoskop

Najpoznatiji ruski astrolog tvrdi: Ovaj znak horoskopa čeka 20 godina obilja i sreće

Horoskop

On najviše nervira ljude: Ovaj znak horoskopa je ubedljivo najiritantniji od svih

Lifestyle

Ovaj znak horoskopa je dokazano najgori: Ima rđavu narav i skriva mračni karakter