JEDE ISTO VEĆ 25 GODINA: Dejvid Bekam otkrio bizarne navike svoje supruge – Viktorija (51) doručak počinje na ovaj način, a jedna namirnica joj je zabranjena!

Modna dizajnerka Viktorija Bekam (51) godinama fascinira svet svojom vitkom linijom, ali iza njenog izgleda krije se "gvozdena disciplina". I dok ona tvrdi da je fleksibilna, njen suprug Dejvid Bekam otkrio je surovu istinu:

- Nažalost, oženjen sam osobom koja već 25 godina jede isto. Otkad sam je upoznao, jede isključivo ribu sa roštilja i povrće na pari - priznao je bivši fudbaler.

Viktorija ne krije da je ekstremno restriktivna, a evo kako izgleda njen tipičan dan:

Doručak: Tri kašike sirćeta i "čudne" pahuljice Dan ne počinje kafom, već sa tri kašike jabukovog sirćeta na prazan stomak. Nakon toga sledi topla voda sa limunom i zeleni smuti (spanać, brokoli, čia semenke). Ako jede čvrst obrok, to su pahuljice od proklijalog zrna pšenice, pasulja i sočiva uz bademovo mleko.

Ručak: Tri do četiri avokada dnevno Viktorija veruje da je tajna njene kože u zdravim mastima. Priznala je da dnevno može da pojede i do četiri avokada. Na meniju su često i škampi marinirani u tekili i limeti, kao i svež losos.

Večera: Bez ulja, putera i sosova Dizajnerka je priznala da je veoma teška u restoranima.

- Ne volim ulja, puter ni sosove. Najviše mi prijaju najjednostavnije pripremljena jela - kaže Viktorija.

Užina koja je šokirala mnoge Umesto slatkiša, Viktorija bira integralni tost sa solju.

- Volim so, to je moj jedini greh kada su ugljeni hidrati u pitanju - priznala je.

Takođe, deci često priprema semenke potopljene u zamenu za soja-sos.

Iako je veoma stroga, priznaje da se oseća najbolje kada je na ovom režimu – koža joj je čistija, oči sjajnije, a nivo energije maksimalan.

