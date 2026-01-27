Vreme je za kupovinu: Otkrijte kada treba da se rastanete sa svojim starim telefonom

Dok neki ljudi jedva čekaju da dobiju najnoviji model omiljenog brenda pametnog telefona, drugi pokušavaju da svoje uređaje koriste što je duže moguće, verujući da još „mogu izdržati“.

Istina je da oba pristupa imaju svoje prednosti, ali stručnjaci upozoravaju na jedan ključni znak koji jasno pokazuje da je vreme za zamenu starog uređaja.

Kada telefon počinje da pokazuje da mu se bliži kraj?

Kako godine prolaze, telefon prirodno počinje da gubi brzinu i efikasnost. Aplikacije se sporije učitavaju, multitasking je otežan, a baterija se prazni brže nego ranije. Čak i kada vizuelno sve izgleda u redu, unutrašnji hardver može biti na kraju svog životnog ciklusa.

Ovo polako opadanje performansi utiče na celokupno korisničko iskustvo i može stvoriti frustraciju, posebno kod onih koji očekuju da telefon radi jednako glatko kao kada je bio nov.

Baterija koja se brzo troši je jedan od prvih znakova da je vreme za kupovinu

Jedan od najčešćih problema kod starijih telefona je smanjenje kapaciteta baterije. Telefon više ne može da izdrži isti broj sati korišćenja kao nekada, a učestalo punjenje postaje neizbežno.

Pored toga, stariji uređaji mogu početi da pregrevaju, usporavaju sistemske funkcije ili čak izazivaju manje softverske greške. Iako su ovo naizgled sitni problemi, oni u kombinaciji signaliziraju da je hardver došao do granice svojih mogućnosti.

Ne možete da ga apdejtujete? Zamena je pravo rešenje

Stručnjaci ističu da je ključni faktor trenutak kada telefon više ne dobija sistemska ažuriranja i bezbednosne zakrpe. Korišćenje uređaja bez ovih update-a može ga učiniti ranjivim na sajber napade i ograničiti funkcionalnost.

Proizvođači obično prestaju sa update-ima oko sedme godine, ali to vreme može varirati zavisno od modela i brenda. Provera datuma poslednjeg dostupnog ažuriranja i planiranog perioda podrške može vam pomoći da procenite da li je vreme za novi uređaj.

Najbolji način da procenite da li vam je telefon „prestar“ jeste da obratite pažnju na performanse i dostupnost update-a. Ako primetite da telefon ne radi glatko, baterija ne drži dovoljno, a proizvođač više ne izdaje ažuriranja, vreme je da razmislite o zameni. Moderni uređaji nude bolje performanse, veću sigurnost i dugoročnu podršku, što dugoročno čuva vaše podatke i olakšava svakodnevno korišćenje.

Autor: Jovana Nerić