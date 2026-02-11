AKTUELNO

KO JE BILA BETI ĐORĐEVIĆ? Umetnica koja je svojim glasom osvajala srca generacija!

Vokal i inspiracija koji ostavljaju neizbrisiv trag u domaćoj muzici.

Blagica Beti Đorđević, jedna od najprepoznatljivijih i najomiljenijih pevačica džez, soul i pop muzike na prostoru bivše Jugoslavije i Srbije, nedavno nas je napustila, ostavivši za sobom život prepun muzike, emocija i uspomena. Legendarna diva preminula je 20. januara 2026. u 80. godini života — a njena muzika i dalje živi u srcima svih koji su je slušali.

Rođena je 1946. godine u Kumanovu, gde je prvi put pokazala talenat koji će je kasnije odvesti na veliku muzičku scenu. Krajem 1960‑ih godina zakoračila je u svet profesonalne muzike, a publika ju je ubrzo doživela kao jedinstvenu interpretatorku emotivnih i toplih melodija koje ostaju u pamćenju.

Njena karijera bila je izgrađena na glasnoj i izražajnoj interpretaciji, a Beti je nastupala sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem i njegovim bendom u klubovima širom Zapadne Nemačke, osvajajući publiku ne samo kod nas već i van granica zemlje. Kasnije je njen glas postao zaštitni znak beogradskih večeri u prestižnim klubovima kao što je legendarni Hotel Jugoslavija.

Publika je najviše pamti po nezaboravnim hitovima kao što su „Počnimo ljubav ispočetka“, „Kraj moje tuge“ i mnogim drugim pesmama koje su obeležile muzičku scenu sedamdesetih i osamdesetih godina — numere koje su se pevale i koje i danas odzvanjaju kroz nostalgične liste omiljenih melodija.

Iako se kasnije donekle povukla sa velike scene, Beti nije prestala da živi muziku. Nastavila je da nastupa u beogradskim klubovima, snima nove pesme i sarađuje sa mlađim umetnicima — čak se 2018. godine pojavila i na Beoviziji uz Ramba Amadeusa, potvrdivši da njen glas i energija ne blede s godinama

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Na privatnom planu, život joj nije bio oslobođen tuge — pevačica je pre 12 godina izgubila sina, događaj koji je duboko potresao i ostavio trajan trag u njenom srcu.

Osim što je stvorila nezaboravne melodije, Beti je inspirisala i novije generacije da vole muziku, prihvataju svoje talente i žive sa strašću. Na privatnom planu, život joj nije uvek bio lak – ali kroz muziku je pronalazila snagu, a kroz nastupe davala radost drugima. Njena karijera, energija i neponovljiv stil pevanja čine je važnom figurom domaće muzike, a njena umetnička ostavština i dalje živi u srcima svih koji su imali sreću da je slušaju.

