ZAŠTO VAŠ BOŽIĆNI KAKTUS NE CVETA? Tri trika koja provereno 'bude' biljku – uradite ovo i biće pun cvetova do kraja zime!

Božićni kaktus je jedna od retkih biljaka koja nas raduje cvetovima usred zime, ali samo pod jednim uslovom – ako ga "prevarite" da pomisli da je vreme za spavanje.

Mnogi prave grešku tretirajući ga kao običnu sobnu biljku, ali on zahteva poseban tretman da bi izbacio pupoljke.

Ako vaš kaktus samo "tera" zelene listiće, evo šta treba da uradite:

1. Terapija mrakom (Ključni korak)

Božićni kaktus je biljka "kratkog dana". Da bi procvetao, potrebno mu je 12 do 14 sati potpune tame svakog dana, tokom najmanje šest nedelja.

Trik: Ako ga držite u prostoriji gde uveče palite svetlo, on nikada neće procvetati. Od sumraka do zore, biljka mora biti u mraku. Možete ga čak pokrivati kartonskom kutijom svako veče ili ga držati u sobi koju ne koristite.

2. Spustite temperaturu

Ova biljka ne voli pretoplo okruženje dok se priprema za cvetanje. Idealna temperatura za formiranje pupoljaka je između 15 i 18 stepeni.

Savet: Sklonite ga sa radijatora! Ako mu je pretoplo, pupoljci će otpasti pre nego što se otvore. Hladniji hodnik ili malo hladnija soba su idealna mesta.

3. Šok dijeta (Manje vode)

Mnogi misle da kaktusu treba više vode dok raste, ali je zapravo suprotno. Da biste podstakli cvetanje, smanjite zalivanje. Zemlja treba da bude skoro suva na dodir pre nego što ponovo sipate vodu. Čim vidite prve sitne pupoljke, možete se vratiti redovnom zalivanju, ali bez preterivanja.

Šta nikako ne smete da radite?

Jednom kada vidite pupoljke, ne pomerajte saksiju! Božićni kaktus je izuzetno osetljiv na promenu mesta i promaju. Ako ga okrenete ili premestite u drugu sobu dok ima pupoljke, velika je šansa da će ih sve odbaciti za samo jednu noć.

Autor: Dalibor Stankov