KORA OD MANDARINE JE PRAVO BLAGO: Ne bacajte je u đubre – evo kako leči kašalj, gljivice i holesterol!

Mandarine su omiljeno zimsko voće, ali većina nas pravi veliku grešku – čim ih oljuštimo, koru bacimo u smeće.
Iako je smatramo otpadom, kora mandarine je zapravo prava riznica nutrijenata koja može značajno unaprediti vaše zdravlje.
Nutritivna bomba u samo 10 grama
Kora mandarine nije samo mirisni dodatak, već obiluje vlaknima i vitaminima. Samo 10 grama kore sadrži:
3% preporučenog dnevnog unosa vlakana.
2% preporučenog dnevnog unosa vitamina C.
Gvožđe, kalcijum i obilje antioksidanasa, a pritom nema nimalo masnoća.
Važan savet: Za ove recepte koristite isključivo domaće, neprskane mandarine koje nisu tretirane hemikalijama.
3 dokazana načina kako da iskoristite koru mandarine
1. Čaj koji čuva srce i mozak
Čaj od kore mandarine poznat je po tome što može pomoći u snižavanju holesterola, ali služi i kao odlična prevencija hroničnih oboljenja. Redovna konzumacija jača imunitet, poboljšava varenje i pozitivno utiče na zdravlje kože, srca i mozga.
Priprema: * Oljuštite mandarine i koru čuvajte u zatvorenoj teglici na hladnom i tamnom mestu najmanje mesec dana dok se ne osuši.
Nekoliko osušenih korica prelijte vrelom vodom i ostavite da odstoji pet minuta.
Možete zasladiti medom ili mešati sa crnim čajem.
2. Prirodni lek protiv gljivica na stopalima
Zbog svojih antibakterijskih svojstava, kora mandarine je odličan saveznik u borbi protiv gljivica na koži. Pomaže u regeneraciji oštećene kože na petama i deluje kao blagi piling.
Primena: Dvaput nedeljno trljajte kritična mesta na koži korom mandarine tokom četiri sedmice.
3. Eliksir protiv kašlja i upale grla
Ako vas muči uporan kašalj, napravite domaći prirodni preparat koji će umiriti upalu.
Recept:
Sameljite 50 grama kore mandarine i stavite u staklenu teglu.
Prelijte čašom votke ili 40-procentnog alkohola.
Teglu držite zatvorenu sedam dana na tamnom mestu.
Upotreba: Uzimajte jednu kašiku smese posle jela, a odmah nakon toga pojedite jednu kašiku meda.
