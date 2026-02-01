KORA OD MANDARINE JE PRAVO BLAGO: Ne bacajte je u đubre – evo kako leči kašalj, gljivice i holesterol!

Mandarine su omiljeno zimsko voće, ali većina nas pravi veliku grešku – čim ih oljuštimo, koru bacimo u smeće.

Iako je smatramo otpadom, kora mandarine je zapravo prava riznica nutrijenata koja može značajno unaprediti vaše zdravlje.

Nutritivna bomba u samo 10 grama

Kora mandarine nije samo mirisni dodatak, već obiluje vlaknima i vitaminima. Samo 10 grama kore sadrži:

3% preporučenog dnevnog unosa vlakana.

2% preporučenog dnevnog unosa vitamina C.

Gvožđe, kalcijum i obilje antioksidanasa, a pritom nema nimalo masnoća.

Važan savet: Za ove recepte koristite isključivo domaće, neprskane mandarine koje nisu tretirane hemikalijama.

3 dokazana načina kako da iskoristite koru mandarine

1. Čaj koji čuva srce i mozak

Čaj od kore mandarine poznat je po tome što može pomoći u snižavanju holesterola, ali služi i kao odlična prevencija hroničnih oboljenja. Redovna konzumacija jača imunitet, poboljšava varenje i pozitivno utiče na zdravlje kože, srca i mozga.

Priprema: * Oljuštite mandarine i koru čuvajte u zatvorenoj teglici na hladnom i tamnom mestu najmanje mesec dana dok se ne osuši.

Nekoliko osušenih korica prelijte vrelom vodom i ostavite da odstoji pet minuta.

Možete zasladiti medom ili mešati sa crnim čajem.

2. Prirodni lek protiv gljivica na stopalima

Zbog svojih antibakterijskih svojstava, kora mandarine je odličan saveznik u borbi protiv gljivica na koži. Pomaže u regeneraciji oštećene kože na petama i deluje kao blagi piling.

Primena: Dvaput nedeljno trljajte kritična mesta na koži korom mandarine tokom četiri sedmice.

3. Eliksir protiv kašlja i upale grla

Ako vas muči uporan kašalj, napravite domaći prirodni preparat koji će umiriti upalu.

Recept:

Sameljite 50 grama kore mandarine i stavite u staklenu teglu.

Prelijte čašom votke ili 40-procentnog alkohola.

Teglu držite zatvorenu sedam dana na tamnom mestu.

Upotreba: Uzimajte jednu kašiku smese posle jela, a odmah nakon toga pojedite jednu kašiku meda.

Autor: Dalibor Stankov