TRIK OD 50 DINARA KOJI ŠTEDI HILJADE: Napravite sami domaći 'omekšivač' koji uništava kamenac i vraća mekoću peškirima!

Svi znamo onaj osećaj kada peškiri nakon pranja postanu grubi kao šmirgl papir, a veš mašina počne da se oseća na vlagu.

Pre nego što potrošite bogatstvo na skupe omekšivače pune hemikalija, isprobajte ovaj recept koji su koristile naše bake, a koji danas preplavljuje društvene mreže.

Zašto je domaći „omekšivač“ bolji?

Kupovni omekšivači stvaraju tanak sloj voska na vlaknima, što s vremenom uništava moć upijanja peškira i taloži se u mašini stvarajući buđ. Ovaj domaći recept radi suprotno – on čisti i vlakna i mašinu.

Sastojci koje već imate u kuhinji:

2 šolje alkoholnog sirćeta (belo sirće)

2 šolje vode

20 kapi eteričnog ulja (lavanda, limun ili menta za miris)

Postupak pripreme:

U staklenu flašu ili staru ambalažu od omekšivača sipajte vodu i sirće.

Dodajte eterično ulje po izboru (ono daje onaj prepoznatljivi miris "svežine").

Pre svake upotrebe dobro promućkajte.

Kako se koristi?

Sipajte 50-100 ml ove tečnosti direktno u pregradu za omekšivač. Ne brinite, miris sirćeta potpuno isparava tokom sušenja, a ostaje samo diskretan miris eteričnog ulja i neverovatna mekoća.

Mali trik: Ako dodate i jednu kašiku sode bikarbone direktno u bubanj sa vešom, bela odeća će vam biti blistavo bela bez upotrebe izbeljivača!

Autor: Dalibor Stankov