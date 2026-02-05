Najbolji jutarnji unutrašnji tuš za creva: Zaboravićete na zatvor, nećete verovati kako brzo deluje (video)

Napitak od čia semenki, limuna i vode nazivaju unutrašnji tuš za creva. Nutricionista tvrdi da izuzetno pomaže kod zatvora i probave.

Pomaže u poboljšanju zdravlja i varenja. Društvenim mrežama je zavladao trend koji se zove unutrašnji tuš za creva.

U pitanju je napitak od čia semenki koji ublažava zatvor. Mešavina koju preporučuje poznati nutricionista Deril Gufre sastoji se samo od vode, čia semenki i limunovog soka i on tvrdi da pomaže u poboljšanju zdravlja i varenja.

U video snimku na Instagramu koji govori o prednostima ovog napitka, Deril objašnjava da visok sadržaj omega-3 masnih kiselina u čia semenkama pomaže u smanjenju upale u crevima i unapređuje bolje zdravlje mozga.

Semenke su bogate vlaknima i kada se namoče u vodi, pretvaraju se u gel koji je lako svarljiv a može i da pomogne u podmazivanju i hidrataciji sluznice creva i samim tim, kao tuš za creva, pomaže hrani da se lakše „kreće“. On upoređuje efekat sa prirodnim laksativom.

Jednostavno uzmite čašu vode, dodajte dve kašike čia semenki i promešajte da se sjedini.

Ostavite mešavinu samo pet minuta, kako bi čia semenke dobile gelastu strukturu.

Dodajte malo limuna i prstohvat himalajske soli i popijte.

Autor: D.Bošković