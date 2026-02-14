Skepticizam kao zdrava navika: Zašto je u redu ne verovati baš svemu!

Živimo u vremenu u kojem se mišljenja smenjuju brže nego činjenice.

Svakog dana izloženi smo savetima, trendovima, „proverenim istinama“ i glasnim zaključcima koji traže našu pažnju. Upravo zato skepticizam danas nije znak negativnosti, već mentalne higijene. On nas ne uči da odbacujemo sve, već da zastanemo i razmislimo pre nego što poverujemo.

Skeptičan stav ne znači zatvorenost. Naprotiv – to je spremnost da postavimo pitanje, da sagledamo više strana i da priznamo kako možda nemamo sve odgovore. Skepticizam nas štiti od površnih zaključaka i impulzivnih odluka, naročito u svetu društvenih mreža gde se emocije često prodaju kao činjenice. Malo sumnje pomaže nam da ostanemo svoji, umesto da nekritički prihvatamo tuđe stavove.

U svakodnevnom životu, zdrav skepticizam donosi mir. Umesto da se vodimo strahovima i senzacionalnim naslovima, učimo da razlikujemo bitno od nebitnog. On nas podseća da ne moramo imati mišljenje o svemu i da je u redu promeniti stav kada se pojave nove informacije. To je slabost znak ličnog razvoja.

Skepticizam ima i jednu važnu ulogu u međuljudskim odnosima. Pomaže nam da postavimo granice, da ne idealizujemo ljude i situacije, ali i da realno sagledamo očekivanja. Kada sumnjamo na zdrav način, manje se razočaravamo, a više učimo.

Skepticizam nije hladan pogled na svet, već uravnotežen. On nas uči da verujemo – ali promišljeno. Da slušamo, ali i proveravamo. On je veština koja nas čuva od zabluda i vodi ka jasnijem, stabilnijem načinu razmišljanja.

Autor: S.Paunović