Prema nedavnom istraživanju na 800 heteroseksualnih žena, ovo je njihova preferirana idealna veličina penisa.

Večito pitanje – koja je idealna veličina penisa? Evo koliko tačno cm žene zapravo žele.

Prema nedavnom istraživanju na 800 heteroseksualnih žena, njihova preferirana idealna veličina penisa nije daleko od proseka . To je ipak ohrabrujuća vest za muškarce koji su zabrinuti zbog svojih merenja.

Istraživanje koje je sproveo ZipHealth pokazalo je da većina žena smatra da je 14 cm preferirana dužina penisa. Zanimljivo, dok je njihov idealan obim oko 11,4 cm. Ove dimenzije se ne razlikuju mnogo od proseka, što znači da većina muškaraca nema o čemu da brine kada je u pitanju ostavljanje utiska na partnerku, piše Njujork post.

Prema nedavnom izveštaju, prosečna dužina penisa je 13 cm, a obim 11,6 cm. I dok se čini da su žene zadovoljne umerenom veličinom, muškarci su u istraživanju pokazali sklonost većim dimenzijama. ZipHealth je anketirao 100 muškaraca i većina je rekla da bi volela da im penis bude dugačak 16,5 cm sa obimom od 14 cm.

Dr. Džen Caudle, koja je prošle godine postala viralna na TikTok-u, govorila je o potrebi da se razbije mit o važnosti veličine penisa. U svom videu je naglasila koliko ljudi precenjuje prosečnu veličinu penisa, stvarajući nepotreban pritisak. „Želim da vam predstavim stvarne činjenice o prosečnoj veličini penisa“, rekla je. „Mnogi ljudi misle da je prosečna veličina mnogo veća nego što zapravo jeste.“

Autor: D.Bošković