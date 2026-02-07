AKTUELNO

Lifestyle

Moj tata obavezno stavlja jedan sastojak kada prži jaja – uvek im daje tako naročit i dobar ukus

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Nikad niste jaja za doručak spremili na ovaj način - tajna dobro ukusa je ovaj nesvakidašnji sastojak.

Moj tata obavezno stavlja jedan sastojak kada prži jaja – uvek im daje tako naročit i dobar ukus.

Moj tata je zaista vešt u pripremi jaja. Njegovi omleti su već legendarni i obično ih pravi za praznike ili neko posebno nedeljno jutro. On je majstor i kada su u pitanju pržena jaja na puteru sa hrskavim, čipkastim ivicama.

Kada je bio u poseti prošlog vikenda, saznala sam koje je njegova tajna za jaja (jer, ako ih jedete svakog dana, morate uneti malo kreativnosti). Tražio je javorov sirup. „Sirup? Zašto? Sa jajima?“ pitala sam. „Samo gledaj“, odgovorio je, pre nego što je obilno zalio svoju tek pripremljenu kajganu. Posmatrala sam ga – s blagim osećajem užasa, da budem iskrena – dok je objašnjavao da su to najbolja jaja koja ću ikad probati, jer slatkoća javorovog sirupa iznenađujuće dobro ide uz inače blage proteine iz jaja.

Bila sam previše šokirana da bih odmah isprobala ovu neobičnu kombinaciju, ali danima kasnije nisam mogla da je izbacim iz glave, pa sam odlučila da je vreme da pokušam.

Autor: D.Bošković

#Jaja

#sastojak

#tata

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Moj tata obavezno stavlja jedan sastojak kada prži jaja – upravo to im daje tako naročit i dobar ukus

Lifestyle

Jedan neobičan sastojak moj tata uvek stavlja dok sprema jaja – to im daje tako dobar i naročit ukus

Lifestyle

Moj otac stavlja 1 veoma neobičan sastojak kada prži jaja - zato imaju tako naročit i dobar ukus

Lifestyle

Jaja spremam svaki dan isključivo na ovaj način: Uvek savršen ukus a tajna je jedan poseban sastojak

Lifestyle

Tajna mog tate: Kada prži jaja uvek u njih dodaje 1 sastojak koji daje tako dobar i poseban ukus

Lifestyle

U palentu obavezno dodajte 1 poseban sastojak - biće savršeno kremasta i ukusna, a svi pitaju za recept i uvek traže još