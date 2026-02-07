Ako ponekad pričate sami sa sobom, mozak radi nešto važno: Psiholozi kažu da je to znak ovih stvari

Ako uhvatite sebe da pričate sami sa sobom, ne stidite se. Psiholozi su otkrili šta se tada zapravo dešava u glavi – i neverovatno je.

Ako često pričate sami sa sobom, niste ludi – mozak vam zapravo radi nešto genijalno.

Iako ljudi često povezuju „samopričanje“ sa problemima mentalnog zdravlja, zdravstveni radnici se uopšte ne slažu sa tim stavom.

Svako razgovara sa sobom na svesnom ili nesvesnom nivou. Svaki put kad u sebi ponovimo: „Zakasniću“, ili „Ova haljina mi baš dobro stoji“, obratili smo se samima sebi.

Za nekoga je to samo misao koja proleti, a drugi će te tvrdnje izreći na glas.

– Izražavajući pojedine misli na glas omogućavamo sebi bolje razumevanje sadašnjosti i budućnosti pa bismo svi to trebali da radimo – tvrdi klinička socijalna radnica, psihoterapeutkinja i autorka više knjiga s područja psihologije Lisa Ferentz.

Upravo se tom metodom ona služi kako bi svojim klijentima usadila pozitivnu sliku o sebi i o danu koji je pred njima.

Ona svojim klijentima savetuje da zapisuju misli o tome na čemu su sve zahvalni. Takođe, šta smatraju svojim jakim stranama, koje su im pozitivne strane. Tada im kaže da stanu pred ogledalo i to što su napisali izgovore na glas, sami sebi.

– Ne odustajte čak i ako vam se to čini glupo. Kao i s drugim stvarima, kad se jedanput uvežbate i ovoj metodi pristupite s pozitivne strane, otkrićete da je to u biti jako jednostavno. Vodi nas kroz život bili mi toga svesni ili ne – kazala je Ferentzova.

Moć „pozitivnog šaputanja“ sebi u bradu

Čak je i studija Univerziteta Lethbridge potvrdila da su studenti koji su sebi govorili pozitivne stvari uspeli da promene svoju perspektivu, stavove i reakcije na podražaje iz okoline. Ferentzova stoga savetuje ljude da na to.

– Kad pozitivno šapćemo, to nam daje snagu da se suočimo s izazovima koji su pred nama – kazala je pojašnjavajući da i sportisti čine isto to uoči takmičenja. To ne znači da je poželjno na glas izgovarati frustracije.

– Definitivno postoji vrednost u razumevanju svojih osećanja, bili oni pozitivni ili negativni. Ali izgovarajući negativne misli na glas može imati suprotan učinak – naglasila je Ferentz.

Umesto toga preporučuje ljudima da, kad su već artikulisali šta ih muči, odluče ima li smisla zadržati takve misli ili je to nešto preko čega možemo preći i zaboraviti na to, prenosi 24sata.hr.

Prihvatite tajni glas svog uma

Na kraju, najvažnije je da prestanete da se pravdate drugima, pa i sebi. To što ponekad pričate sami sa sobom nije nikakav „kvar“ niti razlog za stid – to je vaš mozak koji pokušava da vam olakša život, da vas umiri i fokusira kada je najteže.

Umesto da taj unutrašnji glas utišavate, dozvolite mu da vas vodi, jer on najbolje zna šta vam je u tom trenutku potrebno. Vaša genijalnost često počinje upravo onim što drugima deluje čudno.

Autor: D.Bošković