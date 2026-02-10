Koliko nam vode ZAISTA treba dnevno? Zaboravite mitove, evo šta kaže zdrava logika.

Osam čaša dnevno, dva litra, voda po kilogramu telesne mase…Istina je mnogo jednostavnija – i individualnija!

Ako postoji jedna zdravstvena tema oko koje vlada potpuna konfuzija, onda je to unos vode. Jedni tvrde da moramo piti minimum dva litra dnevno, drugi se zaklinju u pravilo osam čaša, treći računaju mililitre po kilogramu telesne mase. Rezultat? Ljudi piju vodu na silu, sa alarmima i osećajem krivice.

Ali koliko nam vode zaista treba?

Najpoznatiji mit kaže da svi moramo piti tačno osam čaša vode dnevno. Iako zvuči jednostavno i uredno, ovaj savet nema čvrsto naučno uporište. Potrebe za vodom nisu univerzalne – one zavise od mnogo faktora: telesne građe, fizičke aktivnosti, temperature, ishrane, pa čak i hormona.

Još jedan česti mit je da se samo čista voda računa. U stvarnosti, tečnost unosimo i kroz hranu (voće, povrće, supe), ali i kroz druge napitke poput čajeva ili kafe. Naravno, voda ostaje najbolji izbor, ali nije jedini izvor hidratacije.

Stručnjaci se danas uglavnom slažu oko jednog: najbolji pokazatelj da li pijemo dovoljno vode je – sopstveno telo.

Žeđ nije neprijatelj, već signal. Kod zdravih osoba, osećaj žeđi pouzdano govori kada je vreme za vodu. Boja urina je još jedan jednostavan pokazatelj – svetla, bledožuta boja obično znači dobru hidrataciju.U proseku, većini odraslih osoba potrebno je između 1,5 i 2,5 litra tečnosti dnevno, ali ta količina može biti veća ili manja u zavisnosti od okolnosti. Leti, tokom fizičke aktivnosti, stresa ili bolesti – potrebe rastu. Mirnog dana, uz laganu ishranu bogatu vodom – smanjuju se.

U želji da budemo zdraviji, mnogi ignorišu signale tela i piju vodu mehanički, bez potrebe. Paradoksalno, i prekomeran unos vode može opteretiti organizam, posebno bubrege. Zdrava hidratacija nije takmičenje, niti izazov za društvene mreže. Ona je deo balansa – kao i sve drugo u životu.

Ne postoji magična cifra koja važi za sve. Postoji samo slušanje sopstvenog tela, prilagođavanje navikama i zdrav razum. Pijte kada ste žedni. Birajte vodu češće od drugih napitaka. I prestanite da se osećate loše ako tog dana niste ispunili normu.

Autor: S.Paunović