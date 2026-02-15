LJUDI KOJI STALNO KASNE IMAJU JEDNU ZAJEDNIČKU OSOBINU – Psiholozi kažu da nije lenjost!

Ova navika otkriva mnogo više o ličnosti nego što mislimo.

Ako stalno kasniš – ili imaš nekoga takvog u svom životu – verovatno si čuo komentare da je to znak neodgovornosti ili loše organizacije. Ipak, psiholozi tvrde da iza večitog kašnjenja često stoji jedna specifična osobina, koju mnogi pogrešno tumače.

Reč je o pogrešnoj proceni vremena

Ljudi koji stalno kasne imaju problem da realno procene koliko im je vremena potrebno za neku aktivnost. Oni iskreno veruju da mogu da stignu sve – i još nešto usput. Ovo nije nemar, već način na koji njihov mozak funkcioniše.

Često su optimisti i puni ideja

Večiti kasnioci su često kreativni, entuzijastični i puni planova. Oni veruju da će se stvari „nekako složiti“, pa potcenjuju prepreke – gužvu, umor, nepredviđene situacije.

Teško im je da prekinu ono što rade

Kada se užive u posao, razgovor ili ideju, gube osećaj za vreme. Upravo zato im je teško da krenu na vreme, čak i kad znaju da kasne.

Ne kašnjenje ne znači da im nije stalo

Važno je znati – ljudi koji kasne često ne žele da povrede druge. Njima vreme ne teče isto kao svima i upravo tu nastaje problem u odnosima.

Može li se to promeniti?

Dobra vest je da može – ali samo ako osoba postane svesna svoje navike i počne da ostavlja vremenski prostor za greške. Prvi korak je priznanje da kašnjenje nije bezazleno, već poruka koju drugi mogu pogrešno da shvate.

Kašnjenje nije uvek znak nepoštovanja. Češće je odraz ličnosti koja živi brzo, misli puno i veruje da može više nego što vreme dozvoljava.

Autor: S.Paunović