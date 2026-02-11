Na današnji dan pre 33 godine umrla je Desanka Maksimović – a njeni stihovi i dalje pogađaju pravo u srce!

Desanka Maksimović nije bila samo pesnikinja – bila je čuvar duha jednog vremena, glas empatije i snage u najtežim trenucima. Njene pesme, pune topline i ljudskosti, oduvek su govorile o univerzalnim temama: ljubavi, gubitku, pravdi i snazi običnog čoveka.

Rođena 16. maja 1898. godine u selu Rabrovica, Desanka je kroz svoj život pokazala neustrašivu posvećenost umetnosti. Njena poezija nije bila puka igra reči – bila je most između generacija, lekcija iz empatije i snage, i prostor u kome čitalac može pronaći utehu ili oslonac. Umrla je 11. februara u Beogradu.

Glas koji prkosi vremenu

Pesme kao što su „Tražim pomilovanje“ i „Opomena“ i danas odjekuju u srcima ljudi. Njena poezija nije bila rezervisana samo za književne krugove – ona je govorila direktno o ljudskim osećanjima, o hrabrosti u svakodnevici i o lepoti sitnih trenutaka.

Žena koja je živela kroz stih

Desanka je znala da reč može biti moćnija od svakog oružja. Njeni stihovi su činili most između ličnog i univerzalnog, između bola i nade, između tišine i glasnog protesta protiv nepravde. Upravo zato njena dela ostaju večna – jer govore ono što je ljudsko, iskreno i neprolazno.

Zašto je i dalje volimo

Danas, decenije posle njene smrti, Desankina poezija ostaje inspiracija. Njeni stihovi uče nas da ljubav i saosećanje nisu slabosti, već snaga; da obični ljudi mogu biti heroji kroz svoje svakodnevne odluke; i da lepa reč i dalje ima moć da menja svet.

Sećanje na Desanku Maksimović nije samo puka nostalgija. To je podsetnik da umetnost može biti svetionik u tami i da jedna pesnikinja može zauvek ostati glas koji nas podseća šta znači biti čovek.

Autor: S.Paunović