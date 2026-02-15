Dnevni horoskop: Ovnovi uživaju u mirnom danu, Lavovi su skloni neobaveznom flertu, a Device...

Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka.

Dnevni horoskop za 15. februar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje poslednjeg dana u nedelji.

OVAN



Možete da očekujete miran dan na poslu bez većih promena, a i finansijama možete biti zadovoljni. Voljena osoba zahteva više pažnje nego što joj trenutno pružate, pa obratite pažnju na to. Povedite računa o ishrani.

BIK



Možete očekivati povoljne poslovne promene i pohvale od nadređenih. Veoma uspešan dan na polju posla. Moguće je da ćete sresti osobu iz prošlosti koja vam je mnogo značila. Prolazne glavobolje.

BLIZANCI



Mogući su neočekivani troškovi, pogotovo ako se bavite privatnim poslom. Zaljubljeni ste i blistate zbog bliskosti koju delite s partnerom. Pod velikim ste stresom, pa ste skloni anksioznosti. Manje se nervirajte!

RAK



Očekujte pozitivne rezultate na polju posla jer su nadređeni primetili vaše zalaganje i možete osećati veliko zadovoljstvo zbog toga. Osećate se usamljeno, možete očekivati zanimljiv poziv. Grlo vam je osetljivo.

LAV



Na poslu možete ući u konflikt sa osobom suprotnog pola. Pokušajte da izbegnete sukob. Nezadovoljni ste odnosom sa stalnim partnerom i skloni neobaveznom flertu. Pad imuniteta i sklonost virusima.

DEVICA



Stabilna poslovna situacija tokom današnjeg dana, držite sve pod kontrolom. Možete očekivati nesuglasice s partnerom jer će vam zameriti neke stvari iz prošlosti. Trebalo bi da prošetate i provedete malo vremena na suncu.

VAGA

Očekujte vas mnogo veći obim posla nego što ste navikli. Pokazali ste nadređenima koliko možete i sad su pred vama veći poslovni izazovi. Moguće je da ćete započeti komunikaciju sa osobom koja želi samo prolaznu avanturu. Potreban vam je san.

ŠKORPIJA



Stvari na poslovnom polju konačno dolaze na svoje mesto. Neće se sve promeniti preko noći, ali situacija ide nabolje. Možete očekivati sukob sa osobom koja vam se dopada jer razmišljate drugačije. Potreban vam je magnezijum.

STRELAC

Danas vam nije povoljan dan za potpisivanje ugovora ili za papirologiju uopšteno. Razmislite dobro pre svakog poslovnog koraka. Vreme je da iskreno porazgovarate s partnerom i kažete ono što vam smeta. Mogući su problemi s leđima.

JARAC



Nestrpljivi ste i u toku današnjeg dana teško podnosite autoritet. Nemojte donositi ishitrene odluke. Zaljubljeni ste i to se vidi na vama. Mogući su problemi s holesterolom i povišenim krvnim pritiskom.

VODOLIJA



Izuzetno uspešan poslovni dan za vas. Sve što uradite danas biće uspešno. Možete očekivati da će vam pažnju privući osoba koja je na istom intelektualnom nivou kao vi. Problemi s perifernom cirkulacijom.

RIBE



Moguće je da ćete biti nezadovoljni jer napredovanje koje ste očekivali još uvek ne dolazi. Uživate s voljenom osobom, danas ćete dobiti mnogo više ljubavi nego što je pružate. Bolovi u lumbalnom delu leđa.

Autor: D.Bošković