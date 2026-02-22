AKTUELNO

Lifestyle

MINIMALISTIČKI BUDŽET: Može li se živeti sa 50 evra nedeljno?

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Bez luksuza, ali sa planom – sve više mladih pokušava da ograniči troškove i proveri koliko je zaista potrebno za pristojan život.

Život sa 50 evra nedeljno ne zvuči lako, ali uz dobru organizaciju može biti izvodljiv – makar kao privremeni izazov. Ključ nije u odricanju od svega, već u jasnom rasporedu novca.

Prvo pravilo je planiranje obroka. Kupovina na osnovu spiska sprečava impulsivne troškove. Mahunarke, pirinač, testenina, jaja, sezonsko povrće i voće čine osnovu jeftine, a hranljive ishrane. Kuvanje kod kuće postaje najveća ušteda.

Drugo pravilo je ograničavanje sitnih, svakodnevnih troškova. Kafa za poneti, dostava hrane i nepotrebne sitnice često pojedu budžet brže nego veliki računi. Kada se ti izdaci svedu na minimum, razlika se brzo vidi.

Treće je pametna kupovina. Akcije, pijace pred kraj radnog vremena i planiranje većih kupovina unapred mogu značajno smanjiti troškove.

Minimalistički budžet podrazumeva i promenu navika – više šetnje umesto prevoza kad god je moguće, druženje kod kuće umesto skupih izlazaka i fokus na onome što već imamo. Naravno, ovaj iznos nije realan za svakoga, posebno kada su u pitanju kirija i računi. Zato se ovakav režim često primenjuje kao kratkoročni izazov ili način da se resetuju potrošačke navike.

Foto: Pixabay.com

Život sa 50 evra nedeljno nije trajno rešenje, ali može biti korisna lekcija. Kada naučimo da upravljamo malim iznosom, lakše ćemo upravljati i većim. Minimalistički budžet ne znači siromaštvo – već jasno postavljene prioritete i veću finansijsku sigurnost.

Autor: S.Paunović

#Novac

#Potrošačka navika

#pametna kupovina

#Štednja

POVEZANE VESTI

Lifestyle

PRVA TRI MESECA SU PRESUDNA - Ovako ćete znati da li veza može da opstane ili ne

Dom, Lepota i Moda

Da li ste znali?! Ovaj kućni aparat svi imamo, a troši struju kao 65 frižidera upaljenih istovremeno

Extra

Osvojio 17 miliona evra i živeo kao kralj! Putovao, gradio i otvarao pekare po Balkanu - a onda se sve okrenulo

Domaći

Zavirite u buržujsku vilu sa bazenom naše poznate pevačice: VREDI MILIONE EVRA, a oči bole od luksuza gde god da pogledaš! (FOTO)

Lifestyle

Malo ko bi se setio: Ogrebotine na kožnoj obući rešila je ovim genijalnim trikom (VIDEO)

Lifestyle

Koliko se često usisava kuća? Iznenadićete se koju brojku nedeljno preporučuju stručnjaci