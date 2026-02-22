MINIMALISTIČKI BUDŽET: Može li se živeti sa 50 evra nedeljno?

Bez luksuza, ali sa planom – sve više mladih pokušava da ograniči troškove i proveri koliko je zaista potrebno za pristojan život.

Život sa 50 evra nedeljno ne zvuči lako, ali uz dobru organizaciju može biti izvodljiv – makar kao privremeni izazov. Ključ nije u odricanju od svega, već u jasnom rasporedu novca.

Prvo pravilo je planiranje obroka. Kupovina na osnovu spiska sprečava impulsivne troškove. Mahunarke, pirinač, testenina, jaja, sezonsko povrće i voće čine osnovu jeftine, a hranljive ishrane. Kuvanje kod kuće postaje najveća ušteda.

Drugo pravilo je ograničavanje sitnih, svakodnevnih troškova. Kafa za poneti, dostava hrane i nepotrebne sitnice često pojedu budžet brže nego veliki računi. Kada se ti izdaci svedu na minimum, razlika se brzo vidi.

Treće je pametna kupovina. Akcije, pijace pred kraj radnog vremena i planiranje većih kupovina unapred mogu značajno smanjiti troškove.

Minimalistički budžet podrazumeva i promenu navika – više šetnje umesto prevoza kad god je moguće, druženje kod kuće umesto skupih izlazaka i fokus na onome što već imamo. Naravno, ovaj iznos nije realan za svakoga, posebno kada su u pitanju kirija i računi. Zato se ovakav režim često primenjuje kao kratkoročni izazov ili način da se resetuju potrošačke navike.

Život sa 50 evra nedeljno nije trajno rešenje, ali može biti korisna lekcija. Kada naučimo da upravljamo malim iznosom, lakše ćemo upravljati i većim. Minimalistički budžet ne znači siromaštvo – već jasno postavljene prioritete i veću finansijsku sigurnost.

Autor: S.Paunović