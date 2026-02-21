ZAŠTO JE I POVREMENO PUŠENJE OPASNO? Stručnjaci upozoravaju: Telo ne razlikuje jednu cigaretu od cele kutije!

AKTUELNO

Mnogi smatraju povremeno ili takozvano "društveno" pušenje bezopasnom navikom, rezervisanom za izlaske uz piće ili opuštena druženja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da telo ne razume razliku između povremenog i redovnog pušenja, a zdravstveni rizici su stvarni i neposredni.

Bez obzira na to da li osoba puši svakodnevno ili samo povremeno, šteta za organizam nastaje istog trenutka, upozorava dr Suzan Vajli. Ona ističe da "telo ne razlikuje svakodnevnog pušača od nekoga ko puši povremeno" jer su toksini koji se unose u organizam potpuno isti.

Trenutni šok za srce i krvne sudove

„Svako izlaganje duvanskom dimu unosi nikotin, ugljen-monoksid, katran i niz toksičnih hemikalija koje imaju trenutne i kumulativne efekte. Istraživanja su pokazala da kardiovaskularni sistem reaguje gotovo odmah – čak i na jednu jedinu cigaretu“, naglašava dr Vajli.

Ona objašnjava da pušenje izaziva trenutne reakcije kao što su:

Povećanje broja otkucaja srca i krvnog pritiska;

Sužavanje krvnih sudova;

Privremeno smanjenje snabdevanja kiseonikom zbog ugljen-monoksida.

Sve ovo doprinosi drastično povećanom riziku od srčanog ili moždanog udara, kao i riziku od raka pluća, usta, grla i jednjaka.

Kobna kombinacija: Cigarete i alkohol

Kada se pušenje kombinuje sa alkoholom, uticaj je još gori. Doktorka Vajli objašnjava da oba proizvoda imaju kancerogena svojstva koja se međusobno pojačavaju.

„Čak i vrlo niske nivoi izloženosti, na primer jedna cigareta dnevno ili povremeno pušenje tokom vikenda, mogu negativno uticati na zdravlje. Važno je da ljudi shvate da pušenje 'samo u društvu' ne znači da je ono bezbedno“, zaključila je lekarka.

