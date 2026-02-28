Da li roditelji treba da biraju srednju školu umesto deteta?! Granica između brige i kontrole je tanja nego što mislite!

Upis u srednju školu nije samo izbor zanimanja – već prva velika lekcija o odgovornosti, poverenju i samostalnosti

Upis u srednju školu je jedna od prvih ozbiljnih odluka u životu deteta. Upravo zato mnogi roditelji osećaju snažnu potrebu da se umešaju – iz straha, iz brige, iz želje da zaštite dete od pogrešnog izbora. Međutim, pitanje koje se retko postavlja naglas glasi: da li biramo školu zbog detetove budućnosti ili zbog sopstvenih neostvarenih ambicija i projekcija sigurnosti?

Roditeljsko iskustvo jeste dragoceno. Odrasli bolje razumeju tržište rada, stabilnost zanimanja i realne izazove određenih profesija. Problem nastaje kada savet preraste u pritisak. Kada se detetove želje minimiziraju uz rečenice poput „od toga nema hleba“ ili „znaš li ti koliko je to teško“, poruka koju dete zapravo čuje jeste: „Ne verujem ti dovoljno.“ Dugoročno, to može poljuljati samopouzdanje i stvoriti osećaj da sopstvene odluke nisu dovoljno dobre.

S druge strane, potpuno povlačenje roditelja iz procesa takođe nije rešenje. Tinejdžeri često biraju pod uticajem društva, trenutnih interesovanja ili idealizovanih predstava o određenim zanimanjima. Uloga roditelja nije da komanduju, već da postavljaju prava pitanja: Kako zamišljaš svoj dan u tom poslu? Šta te tačno privlači? Jesi li spreman/na na izazove koje to nosi? Razgovor, a ne ultimatum, pravi je put.

Važno je razumeti i širu sliku: srednja škola danas nije doživotna presuda. Mnogi ljudi tokom života promene karijeru više puta. Fleksibilnost tržišta rada daje prostor za korekcije, prekvalifikacije i nove početke. Zato odluka sa 14 ili 15 godina ne mora da nosi težinu konačnosti – ali nosi važnu poruku o poverenju između roditelja i deteta.

Možda je pravo pitanje manje ko bira školu, a više kako biramo zajedno. Kada dete oseti da ima glas, ali i podršku, veća je verovatnoća da će odgovornije pristupiti sopstvenoj budućnosti. Jer cilj roditeljstva nije da vodimo dete kroz svaki raskrsnicu – već da ga naučimo kako da samostalno izabere put.

Autor: S.Paunović